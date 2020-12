Salário de Bruno Covas pode ter aumento de 46%

A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou, em uma sessão extraordinária nesta segunda (21), um aumento de 46% do salário de Bruno Covas (PSDB), prefeito da capital paulista. Assim, o salário do mandatário poderá passar de R$ 24.175,55 para R$ 35.462. O mesmo reajuste vale para o vice-prefeito e os secretários municipais.

Contudo, para ter validade, é necessário que o projeto passe por uma segunda votação, que deve ocorrer nesta quarta-feira, 23. Se aprovado, o novo salário começa a ser pago em 1º de janeiro de 2022.

Salário de Bruno Covas e executivo municipal

O salário de Bruno Covas é de R$ 24.175,55, e com o reajuste pode chegar a R$ 35,4 mil, equivalente a 33 salários mínimos (R$1.045,00).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O salário do vice-prefeito eleito, Ricardo Nunes (MDB), que participou da votação, será de R$ 31.915,80 (hoje, é R$ 21,7 mil). Já o salário dos secretários municipais subirá de R$ 19.340,40 para R$ 30.142,70, um porcentual de reajuste de 55%.

Líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Riva (PSDB) citou o fato de que o último aumento havia sido dado há oito anos e afirmou que a inflação apurada por diferentes índices havia variado mais do que o porcentual de aumento dado nesta segunda.

Votos contra e à favor

A proposta foi rechaçada pelas bancadas do PSOL e do PT, e também por outros parlamentares , como Fernando Holiday (Patriota). “Só seria razoável aprová-lo se fosse feita de uma maneira conjunta para os servidores, ou pelo menos concomitante”, disse o vereador Eduardo Suplicy (PT).

Já a vereadora Patrícia Bezerra (PSDB) foi à favor do reajuste em prol do salário de Bruno Covas. “O aumento de salário é digno, o Bruno Covas tem todo o direito de recebê-lo a partir de 2022, porque ninguém faria uma gestão de crise do coronavírus com tanta competência”, afirmou a vereadora.