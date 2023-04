Quando começa a Agrishow 2023 e programação

De 1 e 5 de maio será realizada a Agrishow 2023, feira de tecnologia agrícola que chega em sua 28ª edição. O evento ocorre no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e neste ano traz um novo horário para os visitantes. Veja a programação.

Programação Agrishow 2023

A Agrishow 2023 começa na segunda-feira, dia 1 - feriado do trabalhador, e receberá os visitantes das 9h às 18h e de acordo com a organização do evento haverão oito praças de alimentação no local. Por todo o parque de exposição, também será possível encontrar mais de 90 vendedores volantes de bebidas e alimentos.

Ingressos Agrishow 2023

Preço: de R$ 60 a R$ 70 (Tem opção meia entrada)

Forma de pagamento: cartão de crédito apenas na compra online, dinheiro ou cartão de débito

Onde: site oficial do evento ou na bilheteria durante a feira

Em sua 28ª edição, a feira, que conecta pessoas e tecnologias, terá muitas atrações para enriquecer a experiência dos produtores rurais e profissionais do agro presentes ao evento. Entre os sucessos de 2022 confirmados estão: o Agrishow Pra Elas, espaço dedicado às mulheres do agro com atividades de conteúdo e relacionamento, o Agrishow Labs, com a participação de startups que incrementam produtividade e qualidade às lavouras brasileiras, e a Arena de Drones.

A sustentabilidade estará em foco durante a Agrishow 2023, por meio de iniciativas sustentáveis nas áreas de resíduos e de energia, como a coleta e descarte adequados de diferentes tipos de resíduos, a reciclagem de materiais, o uso de fontes renováveis e a economia de energia.

A Agrishow neste ano contará com a participação de mais de 800 marcas do Brasil e do exterior, o que significa uma oportunidade de conhecer as principais novidades tecnológicas e importantes lançamentos que farão a diferença para a produção de grãos, carboidratos, fibras e proteínas em todo o país, de realizar negócios e de estreitar relacionamentos.

Entre os segmentos presentes no evento estarão: máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, agricultura de precisão, irrigação, armazenagem, pecuária, sementes, corretivos, fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos diversos, sacarias, embalagens, tecnologia em software e hardware, agricultura familiar, financiamento, seguro, peças, autopeças, ferramentas, pneus, válvulas, bombas, motores, linha amarela e veículos comerciais. A feira terá ainda a participação dos principais bancos direcionados ao agro.

