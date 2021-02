Under 30 2020: veja brasileiros destaque na lista da Forbes

A Under 30 2020 destacou diversos nomes brasileiros. Realizada desde 2014 pela Forbes, a lista revela nomes dos mais renomados empreendedores, criadores e game-changers que estão que estão na faixa dos 30 anos para baixo. Mas que já são grandes potenciais no mundo dos negócios.

E as categorias destacadas são: Arte, Artes dramáticas, Ciência e educação; Design, arquitetura e urbanismo, esportes, finanças e venture capital, gastronomia, indústria, marketing e publicidade, moda, música, tecnologia e inovação, terceiro setor e empreendedorismo social, varejo e e-commerce e web.

Os brasileiros eleitos são aqueles que se inscreveram ou foram indicados pelos leitores, na plataforma Under 30 do site da Forbes. Entre os que foram sugeridos pelos líderes e especialistas das respectivas áreas e entre os nomes pesquisados pelos jornalistas da Forbes.

Assim, todos os candidatos recebem avaliação, com base em uma série de critérios e métricas. Como por exemplo faturamento, criatividade, ineditismo, benefícios sociais reais e projetados. E também número de pessoas impactadas e potencial de transformação no setor. Além de destaque no mercado, na comunidade, no país e no mundo.

Veja abaixo os principais destaques brasileiros da lista Under 30 2020.

Jéssica Ellen – 33 anos

Ao encenar uma peça junto a um projeto social, a atriz Jéssica Ellen percebeu que gostaria de fazer isso para toda a vida. Por isso, estudou artes cênicas, canto e dança. Atualmente de destaca como Camila, da novela “Amor de Mãe”, da Globo, uma jovem batalhadora por ser a primeira da fampilia na faculdade.

Jéssica fez um teste de elenco para a Globo após a sugestão de uma amiga. E posteriormente recebeu a resposta positiva de que faria parte de “Malhação”.

Desde então, não parou mais: fez televisão em “Geração Brasil”, “Santo Forte” (primeira série brasileira do canal AXN), “Totalmente Demais”, “Justiça”, “Filhos da Pátria” e “Assédio”. No teatro foi protagonista de “Meu Destino É Ser Star”, musical inspirado nos hits de Lulu Santos. E no cinema, atuou em “Três Verões”, lançado nas plataformas digitais.

Under 30 2020 – Humberto Carrão – 29 anos

Com apenas 8 anos, Humberto Carrão iniciou a sua carreira de ator, no seriado “Bambuluá”, da Globo. Em 2004, entrou para o elenco de “Malhação”. Rapidamente virou ator do primeiro time da Globo, emendando novelas no currículo como o remake de “Ti Ti Ti”, “Cheias de Charme”, “Sangue Bom” e “A Lei do Amor”.

Atualmente estava no ar em “Amor de Mãe” como Sandro e era um dos destaques da trama das 9. Carrão também atuou nos filmes “Aquarius”, indicado à Palma de Ouro em Cannes, “O Animal Cordial”, “Paraíso Perdido”, “Aurora” e “Marighella”.

Além de ator Carrão também é diretor de dois curtas premiados. E apresenta o programa “Pausa pro Café”, do Canal Brasil.

Karine Oliveira – 27 anos

Inspirado no filme “Pantera Negra”, Karine Oliveira fundou a Wakanda Educação Empreendedora, em 2018. Com experiência em áreas como moda e produtos de beleza, focadas na cultura afro, ela também atua políticas públicas, voltadas para a periferia.

Portanto, com a Wakanda, a jovem faz ações de empreendedorismo tradicional em uma linguagem acessível à população periférica. Seu foco é a competência de gestão financeira, vendas e planejamento. Um dos produtos que divulga é o Acelerando Seu Corre, bsucando digitalizar microempreendedores que trabalham por necessidade durante a pandemia.

Recentemente, participou do programa “Shark Tank Brasil”, do canal Sony, o que impulsionou as metas da empreendedora.

Under 30 2020 – Marina Amaral – 26 anos

Natural de Belo Horizonte, Marina Amaral une história e arte para colorir digitalmente imagens antigas. O talento da jovem mineira foi descoberto em 2015, e foi gabaritada às mais exigentes instituições, como History Channel e New York Times. O livro “The Colour of Time: A New History of the World”, de 2018, de Marina e Dan Jones, é best-seller mundial, traduzido para 13 idiomas.

Assim, em 2020 ela lançou o seu novo trabalho, “The World Aflame”.

Alberto David – 24 anos

Com apenas 20 anos, Alberto foi coautor de um dos livros de nefrologia mais usados no país. Posteriormetne, passou em um estágio em pesquisas no laboratório do imunologista Jorge Kalil. Mesma idade em que conquistou outro estágio, na Harvard Medical School.

Mas em 2020, o futuro médico também floresceu a sua mente empreendedora, criando o Movimento #2EM2. Em sete meses, a iniciativa realizou gratuitamente quase 27 mil testes de Covid-19. Assim, se destacou na Under 30 2020.