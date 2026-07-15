Levantamento de 2026 mostra que mais da metade dos países enfrenta situação difícil ou muito grave.

A liberdade de imprensa ao redor do mundo em 2026

A liberdade de imprensa ao redor do mundo em 2026

A liberdade de imprensa no mundo atingiu seu pior nível em 25 anos, segundo o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2026, divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O levantamento mostra que mais da metade dos países enfrenta uma situação considerada “difícil” ou “muito grave”, enquanto o Brasil permanece na faixa classificada como “problemática”.

Qual é a posição do Brasil no ranking de liberdade de imprensa?

O Brasil ocupa o 51º lugar , com nota 66,4 . Pela escala utilizada no levantamento, o país está na faixa “problemática”, aplicada aos resultados entre 55 e 69 pontos. Na prática, o resultado brasileiro coloca o país atrás de vizinhos como Uruguai, que ocupa a 48ª colocação, mas à frente de Chile, Paraguai, Argentina, Colômbia e México. No topo da lista estão Noruega, Países Baixos e Estônia. Eritreia, Coreia do Norte e China aparecem nas últimas posições.

O índice avalia as condições para o exercício do jornalismo em países e territórios a partir de cinco eixos: contexto político, ambiente jurídico, situação econômica, contexto sociocultural e segurança dos profissionais de imprensa.

A pontuação coloca o Brasil logo depois da Armênia, em 50º, e antes da Croácia, em 52º. Entre os países sul-americanos, o melhor resultado é o do Uruguai, em 48º lugar, com 68,7 pontos.

Mas não é só no Brasil. Mais da metade dos países e territórios avaliados está nas categorias “difícil” ou “muito grave”. Em 2002, esse grupo correspondia a 13,7% dos participantes do levantamento. Em 2026, a proporção chegou a 52,2%.

Ao mesmo tempo, menos de 1% da população mundial vive em países enquadrados na categoria “boa”. Todos os sete primeiros colocados ficam na Europa, com destaque para a Noruega, líder com 92,7 pontos.

Segundo a análise, o componente jurídico sofreu a pior deterioração no ano. O resultado está relacionado ao uso de leis de segurança nacional, medidas de emergência, processos judiciais e outras ferramentas capazes de limitar o acesso à informação ou aumentar os riscos para jornalistas.

Quais países têm maior e menor liberdade de imprensa?

A Noruega lidera o ranking de 2026, com 92,7 pontos. Na sequência aparecem Países Baixos, com 88,9, e Estônia e Dinamarca, ambas com 88,5. Suécia, Finlândia e Irlanda completam o grupo classificado com situação “boa”. A partir da oitava colocação, ocupada pela Suíça, os países entram na categoria “satisfatória”.

A Eritreia ocupa a última posição da lista, com 10,2 pontos. Logo acima aparecem Coreia do Norte, com 12,7, e China, com 13,9. Irã e Arábia Saudita também estão entre os cinco piores resultados.

Rússia, Vietnã, Turcomenistão, Afeganistão e Azerbaijão aparecem na parte inferior do levantamento, todos classificados em situação “muito grave”.

Ranking mundial de liberdade de imprensa em 2026

A tabela abaixo reúne os 179 países e territórios presentes na relação fornecida, com posição, pontuação e classificação:

Países com liberdade de imprensa considerada Boa

Posição País Pontuação 1 🇳🇴 Noruega 92,7 2 🇳🇱 Países Baixos 88,9 3 🇪🇪 Estônia 88,5 4 🇩🇰 Dinamarca 88,5 5 🇸🇪 Suécia 87,6 6 🇫🇮 Finlândia 86,2 7 🇮🇪 Irlanda 85,9

Países com liberdade de imprensa Satisfatória

Posição País Pontuação 8 🇨🇭 Suíça 84,8 9 🇱🇺 Luxemburgo 84,1 10 🇵🇹 Portugal 83,7 11 🇨🇿 República Tcheca 83,0 12 🇮🇸 Islândia 82,8 13 🇱🇮 Liechtenstein 82,6 14 🇩🇪 Alemanha 82,2 15 🇱🇹 Lituânia 81,3 16 🇧🇪 Bélgica 81,2 17 🇱🇻 Letônia 81,0 18 🇬🇧 Reino Unido 79,5 19 🇦🇹 Áustria 79,4 20 🇨🇦 Canadá 78,8 21 🇿🇦 África do Sul 78,0 22 🇳🇿 Nova Zelândia 77,4 23 🇳🇦 Namíbia 77,0 24 🇫🇯 Fiji 76,8 25 🇫🇷 França 76,7 26 🇯🇲 Jamaica 75,9 27 🇵🇱 Polônia 75,5 28 🇹🇼 Taiwan 75,4 29 🇪🇸 Espanha 75,4 30 🇹🇱 Timor-Leste 75,3 31 🇲🇩 Moldávia 74,8 32 🇹🇹 Trinidad e Tobago 74,7 33 🇦🇺 Austrália 74,6 34 🇸🇷 Suriname 73,2 35 🇸🇨 Seychelles 73,0 36 🇸🇮 Eslovênia 72,9 37 🇸🇰 Eslováquia 72,7 38 🇨🇷 Costa Rica 72,4 39 🇬🇭 Gana 72,2 40 🇨🇻 Cabo Verde 72,0 41 🇲🇪 Montenegro 71,8 42 🇲🇺 Maurício 70,9 43 🇬🇦 Gabão 70,6

Países com liberdade de imprensa Problemática

Posição País Pontuação 44 🇩🇴 República Dominicana 69,7 45 🇲🇰 Macedônia do Norte 69,5 46 🇬🇲 Gâmbia 69,4 47 🇰🇷 Coreia do Sul 69,1 48 🇺🇾 Uruguai 68,7 49 🇷🇴 Romênia 67,7 50 🇦🇲 Armênia 67,0 51 🇧🇷 Brasil 66,4 52 🇭🇷 Croácia 66,3 53 🇨🇮 Costa do Marfim 66,3 … 85 🇬🇷 Grécia 55,1

Países com liberdade de imprensa Difícil

Posição País Pontuação 86 🇵🇾 Paraguai 54,7 87 🇳🇵 Nepal 54,8 88 🇱🇸 Lesoto 54,4 89 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina 54,3 90 🇧🇴 Bolívia 54,3 … 137 🇱🇾 Líbia 40,3

Países com liberdade de imprensa Muito grave