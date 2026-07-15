A liberdade de imprensa ao redor do mundo em 2026
Levantamento de 2026 mostra que mais da metade dos países enfrenta situação difícil ou muito grave.
A liberdade de imprensa no mundo atingiu seu pior nível em 25 anos, segundo o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2026, divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O levantamento mostra que mais da metade dos países enfrenta uma situação considerada “difícil” ou “muito grave”, enquanto o Brasil permanece na faixa classificada como “problemática”.
Qual é a posição do Brasil no ranking de liberdade de imprensa?
O Brasil ocupa o 51º lugar , com nota 66,4 . Pela escala utilizada no levantamento, o país está na faixa “problemática”, aplicada aos resultados entre 55 e 69 pontos. Na prática, o resultado brasileiro coloca o país atrás de vizinhos como Uruguai, que ocupa a 48ª colocação, mas à frente de Chile, Paraguai, Argentina, Colômbia e México. No topo da lista estão Noruega, Países Baixos e Estônia. Eritreia, Coreia do Norte e China aparecem nas últimas posições.
O índice avalia as condições para o exercício do jornalismo em países e territórios a partir de cinco eixos: contexto político, ambiente jurídico, situação econômica, contexto sociocultural e segurança dos profissionais de imprensa.
A pontuação coloca o Brasil logo depois da Armênia, em 50º, e antes da Croácia, em 52º. Entre os países sul-americanos, o melhor resultado é o do Uruguai, em 48º lugar, com 68,7 pontos.
Mas não é só no Brasil. Mais da metade dos países e territórios avaliados está nas categorias “difícil” ou “muito grave”. Em 2002, esse grupo correspondia a 13,7% dos participantes do levantamento. Em 2026, a proporção chegou a 52,2%.
Ao mesmo tempo, menos de 1% da população mundial vive em países enquadrados na categoria “boa”. Todos os sete primeiros colocados ficam na Europa, com destaque para a Noruega, líder com 92,7 pontos.
Segundo a análise, o componente jurídico sofreu a pior deterioração no ano. O resultado está relacionado ao uso de leis de segurança nacional, medidas de emergência, processos judiciais e outras ferramentas capazes de limitar o acesso à informação ou aumentar os riscos para jornalistas.
Quais países têm maior e menor liberdade de imprensa?
A Noruega lidera o ranking de 2026, com 92,7 pontos. Na sequência aparecem Países Baixos, com 88,9, e Estônia e Dinamarca, ambas com 88,5. Suécia, Finlândia e Irlanda completam o grupo classificado com situação “boa”. A partir da oitava colocação, ocupada pela Suíça, os países entram na categoria “satisfatória”.
A Eritreia ocupa a última posição da lista, com 10,2 pontos. Logo acima aparecem Coreia do Norte, com 12,7, e China, com 13,9. Irã e Arábia Saudita também estão entre os cinco piores resultados.
Rússia, Vietnã, Turcomenistão, Afeganistão e Azerbaijão aparecem na parte inferior do levantamento, todos classificados em situação “muito grave”.
Ranking mundial de liberdade de imprensa em 2026
A tabela abaixo reúne os 179 países e territórios presentes na relação fornecida, com posição, pontuação e classificação:
Países com liberdade de imprensa considerada Boa
|Posição
|País
|Pontuação
|1
|🇳🇴 Noruega
|92,7
|2
|🇳🇱 Países Baixos
|88,9
|3
|🇪🇪 Estônia
|88,5
|4
|🇩🇰 Dinamarca
|88,5
|5
|🇸🇪 Suécia
|87,6
|6
|🇫🇮 Finlândia
|86,2
|7
|🇮🇪 Irlanda
|85,9
Países com liberdade de imprensa Satisfatória
|Posição
|País
|Pontuação
|8
|🇨🇭 Suíça
|84,8
|9
|🇱🇺 Luxemburgo
|84,1
|10
|🇵🇹 Portugal
|83,7
|11
|🇨🇿 República Tcheca
|83,0
|12
|🇮🇸 Islândia
|82,8
|13
|🇱🇮 Liechtenstein
|82,6
|14
|🇩🇪 Alemanha
|82,2
|15
|🇱🇹 Lituânia
|81,3
|16
|🇧🇪 Bélgica
|81,2
|17
|🇱🇻 Letônia
|81,0
|18
|🇬🇧 Reino Unido
|79,5
|19
|🇦🇹 Áustria
|79,4
|20
|🇨🇦 Canadá
|78,8
|21
|🇿🇦 África do Sul
|78,0
|22
|🇳🇿 Nova Zelândia
|77,4
|23
|🇳🇦 Namíbia
|77,0
|24
|🇫🇯 Fiji
|76,8
|25
|🇫🇷 França
|76,7
|26
|🇯🇲 Jamaica
|75,9
|27
|🇵🇱 Polônia
|75,5
|28
|🇹🇼 Taiwan
|75,4
|29
|🇪🇸 Espanha
|75,4
|30
|🇹🇱 Timor-Leste
|75,3
|31
|🇲🇩 Moldávia
|74,8
|32
|🇹🇹 Trinidad e Tobago
|74,7
|33
|🇦🇺 Austrália
|74,6
|34
|🇸🇷 Suriname
|73,2
|35
|🇸🇨 Seychelles
|73,0
|36
|🇸🇮 Eslovênia
|72,9
|37
|🇸🇰 Eslováquia
|72,7
|38
|🇨🇷 Costa Rica
|72,4
|39
|🇬🇭 Gana
|72,2
|40
|🇨🇻 Cabo Verde
|72,0
|41
|🇲🇪 Montenegro
|71,8
|42
|🇲🇺 Maurício
|70,9
|43
|🇬🇦 Gabão
|70,6
Países com liberdade de imprensa Problemática
|Posição
|País
|Pontuação
|44
|🇩🇴 República Dominicana
|69,7
|45
|🇲🇰 Macedônia do Norte
|69,5
|46
|🇬🇲 Gâmbia
|69,4
|47
|🇰🇷 Coreia do Sul
|69,1
|48
|🇺🇾 Uruguai
|68,7
|49
|🇷🇴 Romênia
|67,7
|50
|🇦🇲 Armênia
|67,0
|51
|🇧🇷 Brasil
|66,4
|52
|🇭🇷 Croácia
|66,3
|53
|🇨🇮 Costa do Marfim
|66,3
|…
|85
|🇬🇷 Grécia
|55,1
Países com liberdade de imprensa Difícil
|Posição
|País
|Pontuação
|86
|🇵🇾 Paraguai
|54,7
|87
|🇳🇵 Nepal
|54,8
|88
|🇱🇸 Lesoto
|54,4
|89
|🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|54,3
|90
|🇧🇴 Bolívia
|54,3
|…
|137
|🇱🇾 Líbia
|40,3
Países com liberdade de imprensa Muito grave
|Posição
|País
|Pontuação
|138
|🇷🇼 Ruanda
|39,6
|139
|🇭🇰 Hong Kong
|39,5
|140
|🇸🇾 Síria
|39,4
|141
|🇯🇴 Jordânia
|39,3
|142
|🇸🇻 El Salvador
|38,9
|…
|171
|🇷🇺 Rússia
|23,2
|172
|🇹🇲 Turcomenistão
|23,1
|173
|🇻🇳 Vietnã
|21,2
|174
|🇦🇫 Afeganistão
|19,5
|175
|🇸🇦 Arábia Saudita
|19,1
|176
|🇮🇷 Irã
|17,5
|177
|🇨🇳 China
|13,9
|178
|🇰🇵 Coreia do Norte
|12,7
|179
|🇪🇷 Eritreia
|10,2