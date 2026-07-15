Política

A liberdade de imprensa ao redor do mundo em 2026

Levantamento de 2026 mostra que mais da metade dos países enfrenta situação difícil ou muito grave.

Escrito por Anny Malagolini
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A liberdade de imprensa no mundo atingiu seu pior nível em 25 anos, segundo o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa 2026, divulgado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O levantamento mostra que mais da metade dos países enfrenta uma situação considerada “difícil” ou “muito grave”, enquanto o Brasil permanece na faixa classificada como “problemática”.

Qual é a posição do Brasil no ranking de liberdade de imprensa?

liberdade de imprensa em 2026 (1)

O Brasil ocupa o 51º lugar , com nota 66,4 . Pela escala utilizada no levantamento, o país está na faixa “problemática”, aplicada aos resultados entre 55 e 69 pontos. Na prática, o resultado brasileiro coloca o país atrás de vizinhos como Uruguai, que ocupa a 48ª colocação, mas à frente de Chile, Paraguai, Argentina, Colômbia e México. No topo da lista estão Noruega, Países Baixos e Estônia. Eritreia, Coreia do Norte e China aparecem nas últimas posições.

O índice avalia as condições para o exercício do jornalismo em países e territórios a partir de cinco eixos: contexto político, ambiente jurídico, situação econômica, contexto sociocultural e segurança dos profissionais de imprensa.

A pontuação coloca o Brasil logo depois da Armênia, em 50º, e antes da Croácia, em 52º. Entre os países sul-americanos, o melhor resultado é o do Uruguai, em 48º lugar, com 68,7 pontos.

Mas não é só no Brasil. Mais da metade dos países e territórios avaliados está nas categorias “difícil” ou “muito grave”. Em 2002, esse grupo correspondia a 13,7% dos participantes do levantamento. Em 2026, a proporção chegou a 52,2%.

Ao mesmo tempo, menos de 1% da população mundial vive em países enquadrados na categoria “boa”. Todos os sete primeiros colocados ficam na Europa, com destaque para a Noruega, líder com 92,7 pontos.

Segundo a análise, o componente jurídico sofreu a pior deterioração no ano. O resultado está relacionado ao uso de leis de segurança nacional, medidas de emergência, processos judiciais e outras ferramentas capazes de limitar o acesso à informação ou aumentar os riscos para jornalistas.

Quais países têm maior e menor liberdade de imprensa?

A Noruega lidera o ranking de 2026, com 92,7 pontos. Na sequência aparecem Países Baixos, com 88,9, e Estônia e Dinamarca, ambas com 88,5. Suécia, Finlândia e Irlanda completam o grupo classificado com situação “boa”. A partir da oitava colocação, ocupada pela Suíça, os países entram na categoria “satisfatória”.

A Eritreia ocupa a última posição da lista, com 10,2 pontos. Logo acima aparecem Coreia do Norte, com 12,7, e China, com 13,9. Irã e Arábia Saudita também estão entre os cinco piores resultados.

Rússia, Vietnã, Turcomenistão, Afeganistão e Azerbaijão aparecem na parte inferior do levantamento, todos classificados em situação “muito grave”.

Ranking mundial de liberdade de imprensa em 2026

A tabela abaixo reúne os 179 países e territórios presentes na relação fornecida, com posição, pontuação e classificação:

Países com liberdade de imprensa considerada Boa

PosiçãoPaísPontuação
1🇳🇴 Noruega92,7
2🇳🇱 Países Baixos88,9
3🇪🇪 Estônia88,5
4🇩🇰 Dinamarca88,5
5🇸🇪 Suécia87,6
6🇫🇮 Finlândia86,2
7🇮🇪 Irlanda85,9

Países com liberdade de imprensa Satisfatória

PosiçãoPaísPontuação
8🇨🇭 Suíça84,8
9🇱🇺 Luxemburgo84,1
10🇵🇹 Portugal83,7
11🇨🇿 República Tcheca83,0
12🇮🇸 Islândia82,8
13🇱🇮 Liechtenstein82,6
14🇩🇪 Alemanha82,2
15🇱🇹 Lituânia81,3
16🇧🇪 Bélgica81,2
17🇱🇻 Letônia81,0
18🇬🇧 Reino Unido79,5
19🇦🇹 Áustria79,4
20🇨🇦 Canadá78,8
21🇿🇦 África do Sul78,0
22🇳🇿 Nova Zelândia77,4
23🇳🇦 Namíbia77,0
24🇫🇯 Fiji76,8
25🇫🇷 França76,7
26🇯🇲 Jamaica75,9
27🇵🇱 Polônia75,5
28🇹🇼 Taiwan75,4
29🇪🇸 Espanha75,4
30🇹🇱 Timor-Leste75,3
31🇲🇩 Moldávia74,8
32🇹🇹 Trinidad e Tobago74,7
33🇦🇺 Austrália74,6
34🇸🇷 Suriname73,2
35🇸🇨 Seychelles73,0
36🇸🇮 Eslovênia72,9
37🇸🇰 Eslováquia72,7
38🇨🇷 Costa Rica72,4
39🇬🇭 Gana72,2
40🇨🇻 Cabo Verde72,0
41🇲🇪 Montenegro71,8
42🇲🇺 Maurício70,9
43🇬🇦 Gabão70,6

Países com liberdade de imprensa Problemática

PosiçãoPaísPontuação
44🇩🇴 República Dominicana69,7
45🇲🇰 Macedônia do Norte69,5
46🇬🇲 Gâmbia69,4
47🇰🇷 Coreia do Sul69,1
48🇺🇾 Uruguai68,7
49🇷🇴 Romênia67,7
50🇦🇲 Armênia67,0
51🇧🇷 Brasil66,4
52🇭🇷 Croácia66,3
53🇨🇮 Costa do Marfim66,3
85🇬🇷 Grécia55,1

Países com liberdade de imprensa Difícil

PosiçãoPaísPontuação
86🇵🇾 Paraguai54,7
87🇳🇵 Nepal54,8
88🇱🇸 Lesoto54,4
89🇧🇦 Bósnia-Herzegovina54,3
90🇧🇴 Bolívia54,3
137🇱🇾 Líbia40,3

Países com liberdade de imprensa Muito grave

PosiçãoPaísPontuação
138🇷🇼 Ruanda39,6
139🇭🇰 Hong Kong39,5
140🇸🇾 Síria39,4
141🇯🇴 Jordânia39,3
142🇸🇻 El Salvador38,9
171🇷🇺 Rússia23,2
172🇹🇲 Turcomenistão23,1
173🇻🇳 Vietnã21,2
174🇦🇫 Afeganistão19,5
175🇸🇦 Arábia Saudita19,1
176🇮🇷 Irã17,5
177🇨🇳 China13,9
178🇰🇵 Coreia do Norte12,7
179🇪🇷 Eritreia10,2

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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