Bolsonaro e Michelle inauguram exposição com trajes usados na posse

Na tarde desta segunda-feira (07), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro participaram de solenidade no Palácio do Planalto para expor as roupas usadas por eles durante a cerimônia de posse presidencial em 1° de janeiro de 2019. A agenda, de última hora, foi realizada às 17 horas e transmitida ao vivo pela TV Brasil, emissora pública do governo federal.

Dia memorável – Bolsonaro e Michelle

Durante solenidade que perdurou 10 minutos, Bolsonaro e Michelle descerraram a faixa verde-amarela que daria como inaugurada a exposição de trajes que, segundo o presidente, ‘marcou história’. A filha do casal, Laura, de 10 anos, também participou do ato.

O casal Bolsonaro e Michelle utilizaram o espaço para enaltecer o trabalho dos profissionais que confeccionaram as roupas utilizadas na posse presidencial, o alfaiate Santino Gonçalves, a estilista Marie Lafayette, e a costureira que confeccionou o vestido, Larissa Silva.

O clima era de celebração, com dezenas de convidados, entre eles ministros de Estado, aglomerados diante das peças. Bolsonaro e Michelle então passaram a falar sobre o “dia memorável” e a história dos trajes. Bolsonaro fez questão de fazer propaganda para o alfaiate que confeccionou sua roupa gratuitamente, divulgando até o endereço do seu novo ateliê em Brasília.

Vitrine iluminada

O terno preto do presidente Bolsonaro e o vestido rosa da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foram colocados à mostra em vitrines no térreo do Palácio do Planalto. Após a fala da primeira-dama, luzes de LED iluminaram os trajes dentro da vitrine.

Michelle disse que o lançamento das vitrines era ‘um momento de muita alegria’ e lembrou da visibilidade da comunidade surda que, segundo ela, foi esquecida por décadas. “Um dia memorável para a nação, aonde foi confeccionado um vestido, talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande, que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda, que por décadas foi esquecida”, declarou a primeira-dama, em referência ao discurso que fez em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, no dia da posse presidencial.

Já Bolsonaro contou a história de quando conheceu o alfaiate e como foi feita a aquisição do terno. “Ele queria fazer um terno pra mim e eu dispensei, porque falei: “o meu número é 500, 500 reais, acima disso não é meu número” [Risos]. Ele falou: “vou fazer de graça”. “Ué, quer fazer de graça, então, de graça até injeção marciana, então vamos aceitar esse terno”, disse o presidente.

A exposição criada por Bolsonaro e Michelle permanecerá aberta a visitação por tempo indeterminado.

Estiveram presentes na solenidade os ministros: Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Braga Netto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral e Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), também marcou presença no evento.