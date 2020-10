A carioca Gisele Barreto Fetterman, esposa do vice-governador da Pensilvânia (EUA), John Fetterman, alegou ter sofrido um episódio de preconceito racial no último domingo, 11. A brasileira vítima de racismo estava fazendo compras no supermercado quando os ataques foram proferidos.

Gisele só queria comprar alguns kiwis no domingo, 11. Dessa forma, foi até o mercado mais próximo de sua casa no distrito de Braddock, em Allegheny. Todavia, ela não imaginava que uma simples ida ao supermercado resultaria em um ataque racista e xenofóbico.

O episódio começou na fila do caixa, quando uma mulher reconheceu Gisele. Imediatamente, a senhora começou a ofender a vice-primeira-dama com insultos e injúrias. A brasileira vítima de racismo foi alvo de ataques durante todo seu percurso até o carro.

Segundo Gisele, a mulher a teria chamado de ladra e “nigger”, termo pejorativo para se referir a pessoas negras. Além disso, a mulher preferiu insultos xenofóbicos. “Ela disse que eu não pertencia a esse lugar”, relembrou a brasileira vítima de racismo.

Assim, após o início dos insultos, a vice-primeira-dama pagou suas compras e se dirigiu para fora em direção ao seu veículo. Desse modo, uma mulher que estava atrás de Gisele na fila, ofereceu ajuda para acompanhá-la até o carro.

No entanto, a agressora seguiu as duas e continuou o ataque. “Eu estava chorando e bem abalada, mas consegui filmar um pouco com o celular”, contou a carioca.

Com isso, a brasileira vítima de racismo publicou o vídeo em sua conta oficial no Twitter e o caso ganhou repercussão mundial. “Eu amo esse país, mas estamos profundamente divididos. Se você conhece essa mulher, por favor, ensine-a o amor”, tweetou a vice-primeira-dama.

*TRIGGER WARNING* I love love love this country but we are so deeply divided. I ran to the local grocery store and was met by and verbally assaulted by this woman who repeatedly told me I do not belong here. The confrontation continued into the parking lot where I was able to pic.twitter.com/kzSoxCVJ2x

— Gisele Barreto Fetterman (@giselefetterman) October 11, 2020