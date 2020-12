Quem são os jornalistas e youtubers chamados de ‘detratores do governo’?

Foi divulgada na terça-feira (1) pelo colunista do Uol, Rubens Valente, uma lista que classificou jornalistas, professores e influenciadores digitais como detratores do governo de Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, uma empresa (BR+ Comunicação) foi contratada internamente pelo Ministério da Economia para delatar quem seriam essas pessoas e como o órgão deveria agir com o grupo de formadores de opinião.

Na lista entregue ao governo federal há telefones celulares, e-mail dos investigados e dados como perfil, histórico profissional, posicionamento e recomendações de ação de relacionamento. Ao todo, 81 pessoas foram classificadas no levantamento.

Após a divulgação do conteúdo, a empresa disse, em nota, que errou ao utilizar o termo ‘detratores’ e que o mesmo, na lista, já foi substituído por expressões ‘negativo’, ‘positivo’ e ‘neutro’.

Detratores do governo

Jessé Souza – Sociólogo, professor e pesquisador universitário, foi de presidente do Ipea

José Fernandes Junior – Formador de opinião, empresário e ex-professor de Direito Constitucional na Escola Superior da Advocacia ESA/OAB-RJ.

Guga Chacra – Jornalista e comentarista da GloboNews, da TV Globo e da Rádio CBN em NY e colunista do Jornal O Globo.

Nathália Rodrigues – Jornalista, formadora de opinião/YouTuber e estudante de Administração Criadora do canal Nath Finanças

Vera Magalhães – Jornalista, apresentadora e âncora do programa Roda Viva da TV Cultura, colunista do Estadão e editora do site BR Político.

Hildegard Angel – Jornalista e fundadora do Instituto Zuzu Angel

Jones Manoel – Youtuber e Professor

Cynara Menezes – Jornalista do Site Socialista Morena

Silvio Almeida – advogado, jurista, filósofo e formador de opinião

João de Andrade Neto – Jornalista Esportivo

Rachel Sheherazade – Jornalista e apresentadora do SBT Brasil

Claudio Ferraz – Professor, economista e colunista do Nexo Jornal, está na lista dos detratores do governo

Emir Sader – Filósofo, professor de Sociologia, cientista político e colunista do portal Brasil 247

Guilherme Caetano – Jornalista e repórter d’O Globo e Revista Época

Palmério Dória – Jornalista, ex-Folha de S.Paulo e escritor

Flávio VM Costa – Jornalista e editor do UOL Notícias

Márcia Denser – Jornalista, ex-Folha de S. Paulo e escritora

Conrado Hubner – Professor e colunista da Folha de São Paulo

Gustavo Nogy – Escritor e colunista do Gazeta do Povo

Guilherme Macalossi – Jornalista e colunista do Gazeta do Povo

Brunno Melo – Jornalista e âncora do CBN Brasília

Claudio Dantas – Jornalista e diretor d’O Antagonista

Carol Pires – Jornalista e colunista da Revista Época

Felipe Neto – Influencer digital e Youtuber, está na lista dos detratores do governo

Xico Sá – Jornalista e influenciador

Rodrigo Zeidan -Professor e Colunista da Folha de S.Paulo, está na lista dos detratores do governo

Luis Augusto Simon – Jornalista e colunista do UOL

Marco Antonio Villa – Youtuber e colunista (Isto é e Crusoé)

Lucas Paulino – Advogado, mestre e doutorando em Direito, é formador de opinião

Igor Natusch – Jornalista

João Carvalho – Historiador e Podcaster

Sabrina Fernandes – Economista, mestra em Economia Política, doutora em Sociologia e Youtuber (TeseOnze)

Pedro Meneses – Colunista na Gazeta do Povo e no InfoMoney

Joel Pinheiro – Economista, filósofo e youtuber. Colunista da Folha e da Exame

Lula Falcão – Jornalista

George Marques – Jornalista

Lucas de Aragão – Cientista Político e Colunista na Exame

Matheus Hector – Economista

Renan Santos – Coordenador Nacional do MBL e colunista da Gazeta do Povo

Alberto Benett – Jornalista

Virginia – Influenciadora (MulherTamarindo)

João Romero – Colunista do The Intercept Brasil

Laura Carvalho – Colunista do Nexo Jornal

Flávio Martins – Professor

Marcos Botelho – Influenciador

Nildo Ouriques – Professor também está na lista dos detratores do governo

Tiago Luís Pavinatto – Professor

Rubens Valente – Jornalista

Luis Nassif – Jornalista e ex-Folha de S. Paulo

Neutros Informativos

Alex Silva – Radialista

Malu Gaspar – Jornalista e repórter da revista Piauí

Altair Alves – YouTuber/Empresário

Cristiana Lôbo – Jornalista da TV Globo

Mônica Bergamo – Jornalista da Folha de S. Paulo

Marcelo Lins – Jornalista e tradutor da Globo News

Ricardo Barboza – Economista

Octavio Guedes – Jornalista e ex-O Globo

Favoráveis

Rodrigo Constantino –Jornalista, colunista na Gazeta do Povo, do jornal ZeroHora e comentarista na Jovem Pan

Bárbara Zambaldi Destefani – YouTuber

Adilson Dini – Formador de Opinião/YouTuber

Kim Paim – Formador de Opinião/YouTuber

Fábio Talhari – Formador de Opinião,professor e editor na revista Vida Destra

Liliane Ventura – Jornalista e apresentadora

Milton Neves – Jornalista Esportivo e apresentador

Mariana Brito Soares – Jornalista e comentarista de política

Maurício Bunazar – Formador de opinião, advogado e professor

Winston Ling – Investidor e empresário

Camila Abdo – Jornalista, colunista do Estudos Nacionais e Crítica Nacional e YouTuber

Guilherme Fiuza – Jornalista

Silvio Grimaldo – Editor e cientista político

Felipe Moura – Jornalista

May Almeida – Jornalista e Youtuber

Gustavo Victorino – Jornalista

Roger Rocha Moreira – Influenciador

Tomé Abduch – Comentarista da CNN

Filipe Altamir – Colunista do Conexão Política