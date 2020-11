Arthur do Val pretende criar ‘Samu Animal’ na cidade de São Paulo

Os bichinhos de quatro patas estão assegurados pelo candidato a prefeito de São Paulo, Arthur do Val, do Patriota. O candidato anunciou esta semana que criará na capital paulista o ‘Samu Animal’ e pretende referenciar o atendimento público veterinário nos dois hospitais públicos que atendem cães e gatos gratuitamente.

“Diferente do investimento em hospital público, onde qualquer um pode chegar e a gente fica passível de fraudes, o Samu Animal atende justamente as ocorrências atendidas na rua. Portanto, a entrada nos hospitais vai ser somente pelo Samu. Você acaba com o risco de fraude e atende os animais que muitas vezes ficam sofrendo nas ruas”, disse Arthur do Val ao site G1.

O candidato que quer implantar o ‘Samu Animal’ na cidade de São Paulo esteve visitando uma ONG de proteção aos animais, na Zona Sul da capital.

Projeto de Arthur do Val para o bem-estar animal

Em seu plano de governo, o candidato que também é popularmente conhecido como “Mamãe Falei”, diz que se faz absolutamente necessário um enfoque exclusivo do poder público na conscientização e prevenção contra maus tratos e defesa dos animais. “Vamos desenhar políticas públicas que visem aumentar a participação da iniciativa privada no controle aos maus tratos e promover políticas de conscientização do abandono e da multiplicação descontrolada de animais de rua”, detalhou.

Pensando ainda na proteção animal, o candidato do Patriota quer criar uma política pública que vise o estímulo a castração gratuita de animais em hospitais veterinários públicos.