O candidato do Patriotas à Prefeitura de São Paulo é conhecido por querer reduzir o número de secretarias da capital paulista.

Eleições 2020: conheça as principais propostas de Arthur do Val para SP

Arthur do Val (Patriotas), popularmente conhecido como “Mamãe Falei”, foi o segundo deputado estadual eleito com mais votos (470.606 mil) no estado, em 2018. Agora, nas Eleições 2020, ele volta como candidato à prefeitura de São Paulo.

Eleições 2020: entenda porque a prisão em período eleitoral é crime

A proposta mais popular dele é reduzir para 10 o número de secretarias da cidade. Atualmente são 26. Conheça outras propostas do candidato que foram retiradas do Plano de Governo registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral):

Eleições 2020 – Propostas para a Economia

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Reduzir cargos comissionados

Facilitar a instalação de antenas transmissoras de sinal 5G

Acabar com o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis (ITBI)

Propostas: Urbanismo e Mobilidade Urbana

Reduzir os limites de gabarito (altura dos prédios)

Aumentar o coeficiente de aproveitamento dos terrenos de modo que as pessoas possam se adensar e morar cada vez mais perto dos seus trabalhos

Eleições 2020- Propostas para a Educação

Implantar o modelo de Escola 360: as escolas ficam abertas durante os 360 dias do ano para que a comunidade tenha acesso às quadras poliesportivas e reforço escolar aos finais de semana

Oferecer cursos profissionalizantes nas escolas em parceria com a iniciativa privada

Oferecer refeições saudáveis para as crianças, inclusive aos finais de semana

Propostas: Saúde

Aumentar o número de assistentes sociais da família e médicos especializados em “Medicina da Família”

Focar em UBS estratégicas com atendimento local e regionalizado em conjunto com equipes de saúde e agentes comunitários para prevenção e otimização do atendimento

Desenvolver parcerias com laboratórios privados para dar acesso a exames de qualidade, complementando a estrutura pública

Eleições 2020- Propostas para a Segurança

Transformar a Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal

Criar uma agência municipal de inteligência no combate à corrupção

Especializar a Guarda de acordo com as demandas de cada região

Realocar o orçamento público para fortalecer, treinar e equipar a Polícia Municipal (atual Guarda Municipal);

Propostas: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Reduzir a utilização de combustíveis fósseis na frota de ônibus, adotando energias renováveis

Eleições 2020- Propostas para o Bem-estar animal

Promover políticas de conscientização do abandono e da multiplicação descontrolada de animais de rua

Incentivar a adoção de animais

Propostas: Habitação

Trazer mais pessoas para o centro expandido

Incentivar preços acessíveis a imóveis no centro

Eleições 2020- Propostas para a Revitalização do Centro

Facilitar moradia no centro da cidade, com os gabaritos mais altos

Fazer a revitalização do centro com a iniciativa privada para que surjam os primeiros arranha-céus de São Paulo voltados 100% para moradia

Propostas: fim da Cracolândia