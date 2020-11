Saiba quem é o candidato que fez campanha com o número errado

Diretamente do Município de Ipojuca (PE), o candidato a vereador Rodolfo Cornetinha do Avante acabou divulgando, durante toda a campanha, o número errado para votação. Somente no domingo (15), no primeiro turno das eleições, ele percebeu que trocou os últimos dígitos.

O número correto era 70936, mas Cornetinha passou a campanha eleitoral inteira divulgando o número 70963. Na foto acima é possível perceber a confusão, o candidato apagou outras fotos com o erro. Ele chegou a fazer até música de campanha com o número errado, na maior empolgação.

Cornetinha tentou corrigir o erro no dia das eleições

O candidato, ao perceber a falha em suas divulgações, postou um vídeo no Instagram para avisar seus eleitores no dia do pleito. Cornetinha chegou a chorar, emocionado e preocupado com a situação. Veja o vídeo abaixo:

Cornetinha não foi eleito vereador de Ipojuca, acabou recebendo somente 30 votos. No fim, após muita frustação, acabou levando na piada e suas redes sociais tiveram um grande aumento no número de seguidores e visualização dos stories.

“Se Pernambuco não me conhecia, agora me conheceu. Rodolfo Cornetinha, de Ipojuba para todo Brasil, respeita Pernambuco, menino”, declarou em um story do Instagram.

