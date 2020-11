Eleições 2020: veja os famosos eleitos vereadores em SP

Na Polícia Civil desde 2001, Palumbo atuou no 47º DP do Capão Redondo, no 16º DP da Vila Clementino, no Grupo de Operações Especiais (GOE) e no Setor de Investigações Especiais do Departamento de Narcóticos (SIE). Ele atua há mais de 10 anos no Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), da Divisão de Operações do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).