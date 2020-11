Veja o resultado das Eleições 2020 para prefeito nas capitais do Brasil

Eleições 2020 – O primeiro turno da votação aconteceu neste domingo (15), das 7h às 17h. Os eleitores votaram para decidir os novos prefeitos e vereadores de cada município. O resultado é decidido por maioria absoluta dos votos. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, o candidato a prefeito precisa alcançar mais de 50% do votos válidos – excluindo os votos brancos e nulos -, caso contrário os dois candidatos mais votados vão para o segundo turno, no qual rege o mesmo sistema de apuração e decisão do vencedor.

Veja também:

Apuração de votos nas capitais brasileiras

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Brasil é composto por 27 capitais, dentre elas 26 estados e um Distrito Federal (Brasília). O primeiro turno das Eleições 2020 pode decidir os novos prefeitos das capitais ou encaminhar para o 2º turno. Confira os resultados, em primeira mão, da votação nas capitais do Brasil (exceto Macapá):

Rio Branco (AC) – Segundo turno entre Tião Bocalom e Socorro Neri

A capital do Acre possui 256.673 eleitores e teve com sete candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Tião Bocalom do PP conquistou 49,58% e Socorro Neri, 22,68%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Maceió (AL) – Apuração dos votos para prefeito

A capital alagoense possui 592.388 eleitores e contou com 10 candidaturas a prefeito. Foram apurados 91,89% das urnas, o resultado aponta que Alfredo Gaspar de Mendonça do MDB conquistou 29,18%, JHC do PSB (28,45%) e Davi Davino Filho do PP (24,96%). Desta forma, os três candidatos estão disputando, acirradamente, o espaço no segundo turno das eleições 2020.

Manaus (AM) – Segundo turno entre Amazonino e David

A capital do Amazonas possui 1.331.613 eleitores e contou com 11 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Amazonino Mendes do Pode conquistou 23,91% e David Almeida do Avante, 22,36%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Salvador (BA) – Bruno Reis é eleito prefeito nas eleições 2020

A capital baiana possui 1.897.098 eleitores e contou com nove candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Bruno Reis dos DEM é o novo prefeito de Salvador, com 64,20% dos votos válidos.

Os demais candidatos alcançaram menos de 20% dos votos nas eleições 2020 – Major Denice do PT (18,86%); Pastor Sargento Isidório do Avante (5,33%); Cezar Leite do PRTB (4,65%); Olivia do PCdoB (4,49%); Hilton Coelho do Psol (1,39%); Bacelar do Pode (0,92%); Celsinho Cotrim do Pros (0,13%); e Rodrigo Pereira do PCO (0,04%).

Fortaleza (CE) – Segundo turno entre Sarto e Capitão Wagner

A capital do Ceará possui 1.821.382 eleitores e contou com 11 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Sarto do PDT conquistou 35,72% e Capitão Wagner do Pros, 33,32%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Vitória (ES) – Segundo turno entre Delegado Pazolini e João Coser

A capital do Espírito Santo possui 292.718 habitantes eleitores e contou com 14 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que o Delegado Pazolini do Republicanos conquistou 30,95% e João Coser do PT, 21,82%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Goiânia (GO) – Segundo turno entre Maguito Vilela e Vanderlan

A capital de Goiás possui 292.718 habitantes eleitores e contou com 16 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Maguito Vilela do MDB conquistou 36,02% e Vanderlan Cardoso do PSD, 24,67%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

São Luís (MA) – Segundo turno entre Eduardo Braide e Duarte

A capital do Maranhão possui 699.954 eleitores e contou com 10 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Eduardo Braide do Pode conquistou 37,81% e Duarte do Republicanos, 22,15%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Belo Horizonte (MG) – Kalil é reeleito prefeito nas eleições 2020

A capital de Minas Gerais possui 1.943.184 eleitores e contou com 15 candidaturas a prefeito. Foram apurados 99,78% das urnas, o resultado aponta que Kalil é o próximo prefeito de Belo Horizonte, com 63,37% dos votos válidos, oficializando sua reeleição.

Os demais candidatos alcançaram menos de 10% dos votos nas eleições 2020 – Bruno Engler do PRTB (9,89%); João Vitor Xavier do Cidadania (9,25%); Áurea Carolina do Psol (8,31%); Rodrigo Paiva do Novo (3,57%); Nilmário Miranda do PT (1,88%); Luisa Barreto do PSDB (1,40%); Professor Wendel Mesquita do Solidariedade (0,74%); Lafayetter Andrada do Republicanos (0,59%); Marcelo Souza e Silva do Patriota (0,33%); Fabiano Cazeca do Pros (0,20%); Wadson Ribeiro do PCdoB (0,18%); Wanderson Rocha do PSTU (0,07%); Cabo Xavier do PMB (0,07%); e Marilia Domingues do PCO (0,03%).

Campo Grande (MS) – Marquinhos Trad é reeleito prefeito

A capital do Mato Grosso do Sul possui 612.487 eleitores e contou com 14 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Marquinhos Trad é o próximo prefeito de Campo Grande, com 52,58% dos votos válidos, oficializando sua reeleição.

Os demais candidatos alcançaram menos de 15% dos votos nas eleições 2020 – Promotor Hardfouche do Avante (11,58%); Pedro Kemp do PT (8,32%); Vinicius Siqueira do PSL (8,20%); Delegada Sidnéia Tobias do Pode (4,60%); Márcio Fernandes do MDB (3,01%); Esacheu Nascimento do PP (2,45%); João Henrique do PL (2,44%); Marcelo Miglioli do Solidariedade (1,90%); Dagoberto do PDT (1,57%); Guto Scarpanti do Novo (1,16%); Cris Duarte do Psol (1,11%); Marcelo Bluma do PV (0,64%); e Paulo Matos do PSC (0,45%).

Belém (PA) – Segundo turno entre Edmilson e Delegado Eguchi

A capital paraense possui 1.009.731 eleitores e contou com 12 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Edmilson Rodrigues do Psol conquistou 34,22% e Delegado Federal Eguchi do Patriota, 23,06%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

João Pessoa (PB) – Segundo turno entre Cicero Lucena e Nilvan

A capital da Paraíba possui 522.269 eleitores e contou com 14 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Cicero Lucena do PP conquistou 20,72% e Nilvan Ferreira do MDB, 16,61%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Recife (PE) – Segundo turno entre João Campos e Marilia Arraes

A capital de Pernambuco possui 1.157.324 eleitores e contou com nove candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que João Campos do PSB conquistou 29,17% e Marilia Arraes do PT, 27,95%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Teresina (PI) – Segundo turno entre Dr. Pessoa e Montezuma

A capital piauiense possui 558.661 eleitores e contou com 13 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Dr. Pessoa do MDB conquistou 34,53% e Kleber Montezuma do PSDB, 26,70%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Curitiba (PR) – Rafael Greca é reeleito prefeito nas eleições 2020

A capital paranaense possui 1.349.888 eleitores e contou com 16 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Rafael Greca do DEM é o próximo prefeito de Curitiba, com 59,74% dos votos válidos, oficializando sua reeleição.

Os demais candidatos alcançaram menos de 15% dos votos nas eleições 2020 – Goura do PDT (13,25%), Francischini do PSL (6,27%), Dr. João Guilherme do Novo (4,81%), Christiane Yared do PL (3,93%), Carol Arns do Pode (2,66%), João Arruda do MDB (2,61%), Paulo Opusza do PT (2,46%), Marisa Lobo do Avante (2,22%), Professor Mocelin do PV (0,75%), Letícia Lanz do Psol (0,43%), Zé Boni do PTC (0,42%), Camila Lanes do PCdoB (0,23%), Eloy Casagrande do Rede (0,12%), Professora Samara do PSTU (0,07%) e Diogo Furtado (0,01%).

Rio de Janeiro (RJ) – Segundo turno entre Eduardo Paes e Crivella

A capital do Rio Janeiro possui 4.851.887 eleitores e contou com 14 candidaturas a prefeito. Foram apurados 99,99% das urnas, o resultado aponta que Eduardo Paes do DEM conquistou 37,01% e Crivella do Republicanos, 21,9%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Natal (RN) – Álvaro Dias é reeleito prefeito nas eleições 2020

A capital do Rio Grande do Norte possui 560.929 eleitores e contou com 13 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Álvaro Dias do PSDB é o próximo prefeito de Natal, com 56,58% dos votos válidos, oficializando sua reeleição.

Os demais candidatos alcançaram menos de 15% dos votos nas eleições 2020 – Senador Jean do PT (14,38%); Delegado Leocádio do PSL (10,22%); Kelps Lima do Solidariedade (5,87%); Hermano Morais do PSB (3,38%); Coronel Hélio Oliveira do PRTB (2,73%); Coronel Azevedo do PSC (1,90%); Afrânio Miranda do Pode (1,64%); Carlos Alberto do PV (1,38%); Nevinha Valentim do Psol (1,15%); Fernando Freitas do PCdoB (0,41%); Rosália Fernandes do PSTU (0,26%); e Jaidy Oliver do DC (0,11%).

Porto Velho (RO) – Segundo turno entre Hildon e Cristiane Lopes

A capital do Rondônia possui 333.031 eleitores e contou com 15 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Hildon Chaves do PSDB conquistou 34,01% e Cristiane Lopes do PP, 14,32%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Boa Vista (RR) – Segundo turno entre Arthur Henrique e Ottaci

A capital do Roraima possui 217.477 eleitores e contou com 11 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Arthur Henrique do MDB conquistou 49,64% e Ottaci do Solidariedade, 10,59%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Porto Alegre (RS) – Segundo turno entre Sebastião e Manuela D’Ávila

A capital do Rio Grande do Sul possui 1.082.726 eleitores e contou com 12 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Sebastião Melo do MDB conquistou 31,01% e Manuela do PCdoB, 29%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Florianópolis (SC) – Gean é reeleito prefeito nas eleições 2020

A capital de Santa Catarina possui 292.718 eleitores e contou com 10 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Gean do DEM é o próximo prefeito de Florianópolis, com 53,46% dos votos válidos, oficializando sua reeleição.

Os demais candidatos alcançaram menos de 20% dos votos nas eleições 2020 – Professor Elson do Psol (18,13%); Pedrão do PL (14,21%); Ângela Amin do PP (7,42%); Alexander Brasil do PRTB (2,96%); Orlando do Novo (2,63%); Dr. Ricardo do Solidariedade (0,51%); Hélio Bairros do Patriota (0,48%); Gabriela Santetti do PSTU (0,16%); e Jair Fernandes do PCO (0,04%).

Aracaju (SE) – Segundo turno entre Edvaldo e Delegada Danielle

A capital de Sergipe possui 404.901 eleitores e contou com 11 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Edvaldo do PDT conquistou 45,57% e a Delegada Danielle do Cidadania, 21,31%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

São Paulo (SP) – Segundo turno entre Bruno Covas e Guilherme Boulos

A capital paulista possui 8.986.687 eleitores e contou com 13 candidaturas a prefeito. Foram apurados 99,67% das urnas, o resultado aponta que Bruno Covas do PSDB conquistou 32,85% e Guilherme Boulos do Psol, 20,24%. Desta forma, os dois candidatos irão disputar o segundo turno das eleições 2020.

Palmas (TO) – Cinthia Ribeiro é reeleita prefeita nas eleições 2020

A capital do Tocantins possui 180.524 eleitores e contou com 12 candidaturas a prefeito. Foram apurados 100% das urnas, o resultado aponta que Cinthia Ribeiro do PSDB é a próxima prefeita de Palmas, com 36,24% dos votos válidos, oficializando sua reeleição.

Os demais candidatos alcançaram menos de 15% dos votos nas eleições 2020 – Professor Júnior GEO do Pros (14,52%); Eli Borges do Solidariedade (13%); Tiago Amastha do PSB (12,31%); Vanda Monteiro do PSL (8,68%); Barison do Republicanos (6%); Marcelo Lelis do PV (3,36%); Vivela do PT (2,67%); Alan Barbiero do Pode (1,59%); Professor Bazzoli do Psol (0,83%); Max Dornellys do PTC (0,49%); e Dr. Joaquim Rocha do PMB (0,32%).