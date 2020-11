Eleições 2020: Arthur do Val quer criar programa ‘Jovem Capitalista’

O candidato do Patriota, Arthur do Val, conhecido popularmente como ‘Mamãe Falei prometeu criar, se eleito nas Eleições 2020, o programa ‘Jovem Capitalista’.

De acordo com o candidato, o projeto tem como objetivo transformar moradores de áreas carentes da cidade de São Paulo em investidores financeiros. “Todo mundo tem condições de ser o que quiser na vida, e ganhar dinheiro honestamente não é ruim”, ressaltou ‘Mamãe Falei’.

Arthur do Val quer transformar jovens em investidores

O programa Jovem Capitalista teve sua primeira apresentação na Zona Norte da capital paulista e reuniu 50 crianças e adolescentes da escolinha de futebol ‘Unidos do Argila’ do Jardim Vista Alegre.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Acompanhe mais propostas de Arthur do Val para as eleições 2020

O projeto consiste em integrar jovens da periferia com os que residem nas regiões próximas ao setor financeiro da Capital. “Nosso projeto visa fortalecer o empreendedorismo, capacidade e competência que os jovens da periferia têm para se tornarem, através do próprio esforço, trabalho, foco e educação financeira, pessoas bem-sucedidas”, disse o candidato

Confira a proposta do candidato para a educação

Uma das propostas do candidato para a educação está na redução do absenteísmo dos professores. Arthur do Val pretende investir em qualificação e oferecer plano de carreira aos educadores da rede municipal. Em seu plano de governo ele cita que irá criar mais creches na periferia de São Paulo e também cita que pretender fazer parceria com a iniciativa privada para oferecer alimentação mais saudável nas escolas, inclusive aos finais de semana.

O candidato Mamãe Falei diz também que, se eleito, vai criar o projeto ‘ Escola 360’, que tem como objetivo manter a escola aberta à comunidade por 360 dias ao ano. “Vamos liberar o acesso a quadras poliesportivas, incentivar os jovens a manter-se fora da linha de tráfico e vamos realizar reforço aos finais de semana, que é uma solução a mais à jovens que não conseguem acompanhar as aulas”, finaliza.