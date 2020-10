Eleições SP 2020: saiba quem é o candidato do MBL, Mamãe Falei

Arthur Moledo do Val, mais conhecido por seu pseudônimo “Mamãe Falei”, é candidato à prefeitura de São Paulo. O deputado estadual é filiado ao partido Patriotas e está alinhado à direita politica. Arthur é famoso por seu canal no Youtube e pelas polemicas que já esteve envolvido, inclusive com figuras como Ciro Gomes e Manuela D’ávilla. Confira, então, o perfil e trajetória do candidato.

Quem é Mamãe Falei?

Nascido em São Paulo, Arthur tem 34 anos e ficou conhecido pelo apelido “Mamãe Falei”, nome de seu canal no Youtube. O parlamentar ingressou na faculdade de Engenharia Química no Instituto Mauá de Tecnologia, mas não chegou a se formar. Seu pai é dono de uma empresa de sucata de aço, na cidade de Guarulhos, onde Arthur trabalhou antes de começar a fazer vídeos para a internet. Além disso, “Mamãe Falei” também é empresário, abriu empresas no ramo de estacionamento e postos de gasolina.

Em 2015, criou então, seu canal no Youtube, que hoje conta mais de 2,5 milhões de inscritos. Nos vídeos, o youtuber expõe suas ideias e posicionamentos, principalmente sobre politica e economia. Arthur faz muitas criticas e provocações à esquerda politica, pois segue uma ideologia liberal de direita. Em muitos de seus vídeos, Arthur saí as ruas questionando as pessoas sobre assuntos de cunho político. Além de cobrir protestos para dar sua opinião sobre o que está acontecendo. Várias das postagens são criticas e provocações a políticos e movimentos sociais. O deputado explica que o canal foi feito para “se informar, questionar e ver o mundo de uma forma muito diferente dessa nuvem de inércia em que vivemos”, segundo a descrição no Youtube.

Em 2016, Arthur se tornou membro do Movimento Brasil Livre (MBL), um movimento que defende o livre mercado no país, e passou a produzir conteúdos para o grupo. Arthur é abertamente defensor da liberdade de expressão, livre mercado, capitalismo e do Estado mínimo. Ele já se mostrou a favor da pena de morte, legalização do porte de armas e contra as cotas raciais.

Eleito deputado estadual

Nas ultimas eleições, em 2018, Arthur já era conhecido como Mamãe Falei e se candidatou a deputado estadual. Foi eleito, sendo o segundo mais votado de São Paulo. À época das eleições, o parlamentar era filiado do Democratas (DEM). Mas em 2019 foi expulso do partido, por descumprir o estatuto ao não votar com a bancada. Além das críticas que fazia ao governador Dória, que o DEM apoiava. No começo deste ano, o deputado se filiou ao partido Patriotas.

Nas eleições de 2018, o atual candidato defendeu e apoiou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), juntamente com o MBL. Mas esse ano, após algumas posturas de Bolsonaro, Arthur e movimento, do qual é membro, romperam o apoio ao presidente.

Como deputado federal fez alguns projetos leis, voltados à área econômica e defendendo uma menor participação do Estado na vida da população. Entre as propostas que ele fez estavam o Projeto de lei 849/2019, de 06/08/2019. , que regulamenta os artigos 177 a 179 da Constituição do Estado, dispondo sobre liberdade econômica e garantia de livre mercado. E o Projeto de lei 302/2019, de 30/03/2019, que isenta da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS os veículos novos que atuam no transporte privado através de aplicativos.

Candidatura para a prefeitura de São Paulo

No mês de setembro, o Patriotas oficializou a candidatura de Arthur do Val para a prefeitura de São Paulo.

Suas propostas estão voltadas para o mercado. Principal foco de seu projeto é na área econômica, que busca elevar São Paulo a uma potencia. Tem como ideais a desburocratizar, reduzir impostos, desestatizar, trazer empregos qualificados, dinamizar a economia das áreas periféricas. Além de projetos para mobilidade urbana. Na última pesquisa do IBOPE, mamãe falei estaria com aproximadamente 2% das intenções de voto na capital.

Polêmicas de “Mamãe Falei”

Seu comportamento provocativo já colocou Arthur em diversas polemicas. Em 2018, uma pequena discussão com Ciro Gomes, “Mamãe Falei” acabou levando um tapa do politico do PDT no pescoço.

Além disso, Arthur costuma se envolver em discussões com outros políticos, como já aconteceu com Manuela D’ávilla e seu ex-aliado Eduardo Bolsonaro.

Contudo, sua polêmica mais recente foi por conta de ataques feitos ao padre Júlio Lancelotti, conhecido por defender causas sociais. Nos vídeos Arthur faz criticas ao padre e o acusa de fomentar o trafico na região da Cracolândia, além de o chamar de “cafetão da miséria”. Contudo, o juiz Emílio Migliano Neto, entendeu que os vídeos do mamãe falei podem ser considerados propaganda eleitoral antecipada. Portanto, o juiz pediu que as plataformas online retirem os vídeos da internet.