Eleições 2020: conheça os carros dos candidatos à prefeitura de SP

Um dos assuntos mais falados nas eleições 2020 é sobre mobilidade urbana. Muitas são as promessas nesses quesitos, mas e os próprios candidatos à Prefeitura de São Paulo? Fique sabendo como se locomovem os postulantes ao cargo mais importante da cidade.

Quais veículos têm os candidatos nas eleições 2020?

Todas as informações presentes na lista abaixo vieram direto das declarações feitas pelos comitês dos candidatos à Justiça Eleitoral.

O patrimônio motorizado dos políticos é bem variado. Desde uma motocicleta Honda CBR 1977, que foi lançada apenas no Japão, até mesmo uma frota de sete veículos. A lista está elencada em ordem alfabética e as imagens são ilustrativas.

Andrea Matarazzo (PSD)

O candidato do PSD nas eleições 2020 declarou R$ 1,49 milhão de patrimônio. Sobre veículos, Andrea Matarazzo declarou uma moto Honda CBR 1100 cilindradas, ano 1977, avaliada em R$ 19.851,00. A fabricante disse que esse modelo só foi lançado em 1989 no Brasil. A assessoria do candidato está verificando a disparidade nas datas apresentadas.

Bruno Covas (PSDB)

O atual prefeito, que busca ser reconduzido nas eleições 2020, declarou patrimônio de R$ 104 mil. Nesse valor incluiu um veículo Audi Q3 ano 2014, avaliado em R$ 83,5 mil.

Celso Russomano (Republicanos)

O patrimônio declarado pelo republicano concorrente às eleições 2020 chega R$ 1,7 milhão. Ele incluiu uma frota de sete veículos: Chevrolet Blazer 1998, de R$ 20 mil; o Jeep Engesa 1996, de R$ 10,3 mil; uma Ford Thunder Phor ano 1979, avaliada em R$ 5 mil; um Hummer 2007, de R$ 150 mil; uma Honda NX Falcon 400 cilindradas, de R$ 12 mil; um novo Passat V6 ano 2004, avaliado em R$ 55 mil; além de uma Ducati de R$ 29,6 mil.

Guilherme Boulos (PSOL)

O único bem declarado pelo psolista concorrente nas eleições 2020 é um carro da Chevrolet, modelo Celta, avaliado em R$ 15,4 mil. O modelo foi um dos mais populares da marca, que parou de ser fabricado em 2015. O candidato usa o carro em agendas e faz parte da sua campanha como o ‘Celtinha do Boulos’.

Jilmar Tatto (PT)

O candidato do PT nas eleições 2020 declarou patrimônio de R$ 126 mil. Dentro desse valor está anunciado um Honda Civic avaliado em R$ 75 mil.

Levy Fidelix (PRTB)

O nome do PRTB na disputa das eleições 2020 em São Paulo não divulgou modelo, apenas limitou-se a dizer “veículo no valor de R$ 15.752”. Ao todo, o patrimônio declarado por ele chegou a R$ 954 mil. No entanto, houve atualização e o veículo saiu da lista, bem como outros bens, caindo o total para R$ 404,4 mil.

Marina Helou (REDE)

A deputada estadual que concorre nas eleições 2020 declarou patrimônio de R$ 2,2 milhões. O veículo indicado por ela é um Honda HR-V ano 2018 avaliado em R$ 78 mil.

Os candidatos Arthur do Val (Patriota), Joice Hasselman (PSL), Márcio França (PSB), Orlando Silva (PCdoB), Vera Lúcia (PSTU) e Antônio Carlos (PCO) afirmaram que não ter veículos próprios.

*As imagens são ilustrativas.