Eleições 2020: Covas tem 48% e Boulos 32%, diz pesquisa XP/Ipespe

Pesquisa da XP/Ibespe, divulgada nesta quarta-feira, 18 de novembro, destacou o candidato a reeleição à prefeitura de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), a frente com 48% das intenções de votos contra 32% do candidato do PSOL, Guilherme Boulos nas Eleições 2020 de SP.

Ambos concorrem o segundo turno, marcado para o dia 29 de novembro

De acordo com a pesquisa, os votos depositados no primeiro turno das Eleições 2020 no candidato do PSB, Márcio França foram designados ao atual prefeito, Bruno Covas. Os votos de Celso Russomano, do Republicanos e do candidato do Patriota, Arthur do Val, conhecido popularmente como Mamãe Falei, também serão depositados no tucano.

Já Guilherme Boulos herdou os votos do candidato petista, Jilmar Tatto.

Ainda no primeiro turno da disputa eleitoral na capital paulista, Covas tinha uma margem maior sobre Boulos, cerca de 55% contra 24%. Hoje essa diferença caiu para 16 pontos percentuais. Já a rejeição a Boulos é de 42% contra 35% em Covas, afirma pesquisa atual.

Dos eleitores paulistanos entrevistados, 15% estão no patamar brancos e nulos e 5% não souberam responder. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa divulgada hoje sobre o segundo turno das Eleições 2020 tem nível de confiança de 95%. A XP/Ibespe ouviu, na segunda e terça, 800 eleitores paulistanos.

