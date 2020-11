Segundo turno: veja como funciona nas Eleições 2020

O segundo turno das Eleições 2020 já tem data definida no Brasil: 29 de novembro. Neste ano, 57 municípios brasileiros participarão do escrutínio. Como o voto é obrigatório no Brasil, o segundo turno é considerado uma nova eleição a ser realizada e todos eleitores cadastrados na Justiça Eleitoral terão de votar.

O procedimento é quase o mesmo do primeiro turno só que, dessa vez, eleitores deverão digitar apenas o número de um dos dois candidatos à prefeitura mais votados nas Eleições 2020.

O segundo turno só poderá ocorrer nas eleições de:

Presidente

Governador

Prefeito – como é o caso nas Eleições 2020

Vale ressaltar que os candidatos a senadores, deputados federais e estaduais e vereadores são eleitos em uma única votação, ou seja, sempre no primeiro turno.

O voto só não é obrigatório para os analfabetos, maiores de 70 anos, nem para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Quando o eleitor completa 18 anos, o voto passa a ser obrigatório.

Saiba como funciona as eleições

Existem dois tipos de eleições: as gerais e municipais. Ambas se intercalam de dois em dois anos. Nas eleições municipais, o eleitor vota para cargos de prefeito e vereador. Já nas gerais, os cargos em disputa são de presidente, governador, senador e deputados estadual e federal.

Vence quem tem a maioria absoluta de votos válidos e vai para o segundo turno os candidatos a prefeito – governador – presidente, que não tiverem alcançado mais de 50% dos votos válidos.

Onde não tem segundo turno?

Nem todos os municípios brasileiros possuem segundo turno para ser feito. Segundo artigo 14 da Constituição Federal, em cidades com menos de 200 mil eleitores, ganha o candidato a prefeito mais votado na eleição.

