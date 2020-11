Eleições 2020: Covas tem 55%; Boulos encosta com 45%, diz Datafolha

A menos de uma semana do segundo turno das eleições 2020, o candidato do PSOL Guilherme Boulos, cresceu 3 pontos na preferência do eleitorado e acirrou a disputa com 45% das intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo, de acordo com o Datafolha. Já Bruno Covas, candidato do PSDB, tem 55% – queda de 3 pontos. A pesquisa divulgada na madrugada desta terça-feira, dia 23 de novembro, pela Folha de SP.

Como funciona a pesquisa?

A margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1260 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 17 e 18 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

A contagem por votos válidos, que excluem os brancos e nulos, é a forma com que o TRE contabiliza o resultado. Número de identificação na Justiça Eleitoral: SP-0985/2020

Quando será o segundo turno das eleições 2020?

O segundo turno das eleições 2020 será no dia 29 de novembro. O horário de votação foi ampliado por conta da pandemia da Covid-19. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, para pessoas acima de 60 anos.

No dia das eleições 2020, leve um documento oficial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.

