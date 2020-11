Eleições 2020: Ibope não publicará pesquisas de boca de urna de SP

Surpreendentemente, uma reportagem da Agência Estado revelou que o Ibope não divulgará sua costumeira pesquisa de boca de urna neste segundo turno em SP. O Instituto é uma das maiores empresas de pesquisa na América Latina, por isso suas pesquisas são referência na previsão dos vencedores. A falta dela fará com que os eleitores aguardem os resultados oficiais das Eleições 2020.

Entenda mais a baixo e saiba como conferir os resultados oficiais.

Qual o motivo da pesquisa não ser realizada no segundo turno das Eleições 2020?

Embora a reportagem tenha confirmado que o Ibope não realizou pesquisas no segundo turno das Eleições 2020, a empresa ainda não publicou uma nota oficial sobre sua decisão,

No entanto, quando questionados pela Agência Estado, a assessoria do instituto constatou que o Ibope “não fez pesquisa boca de urna no segundo turno.” Em seu levantamento no primeiro turno, a pesquisa de boca de urna revelou corretamente como seria o segundo turno da cidade de São Paulo.

Qual foi a última previsão do Ibope para a prefeitura de São Paulo?

Apesar de não realizar a sua pesquisa de boca de urna no segundo turno das Eleições 2020, o Ibope publico no dia 28 sua última pesquisa sobre o cenário eleitoral na capital paulista. Com uma margem de erro de 3%, a empresa prevê que Bruno Covas seja reeleito para a prefeitura de São Paulo com 48%.

Já Guilherme Boulos fica atrás com 36% – lembrando que a margem de erro pode indicar que o candidato possua 39%. Cerca de 14% dos eleitores devem votar branco ou nulo nas Eleições 2020.

Como se informar dos resultados da votação sem a pesquisa?

O eleitor pode buscar o resultado e a apuração das Eleições 2020 através de plataformas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Para saber mais, clique aqui.