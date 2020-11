Eleições 2020: como saber o resultado do segundo turno?

Sem dúvidas, a informação mais importante de um processo eleitoral é a divulgação dos candidatos vencedores na corrida pela prefeitura. Por isso, explicamos abaixo como o eleitor pode saber o resultado do segundo turno das Eleições 2020 através de informações oficiais divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pela organização das eleições.

Onde acessar para saber o resultado das Eleições 2020?

Certamente, a forma mais direta de saber o resultado das Eleições 2020 é através do site o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O órgão responsável pela organização do pleito divulga a informação através de três formas diferentes.

O eleitor pode conferir o resultado das Eleições pelo site do TSE ou através dos aplicativos “Resultados” e “Boletim na Mão” (ambos disponíveis nas plataformas App Store e Google Play). Enquanto o primeiro aplicativo mostra os votos consolidados por município, o Boletim dá ao usuário o poder de conferir uma cópia digital dos resultados da seção eleitoral. Desta forma, o aplicativo acaba “possibilitando que o eleitor atue como um fiscal das ações durante o pleito”.

Além dos aplicativos, o TSE também fez outros investimentos tecnológicos como, por exemplo, um chatbot no WhatsApp para tirar dúvidas sobre as Eleições 2020. Caso possua interesse em entrar em contato com o órgão, basta o eleitor mandar uma mensagem para o número +55 61 9637-1078.

Quando a apuração dos votos para o segundo turno começa?

Como resultado da digitalização do processo eleitoral, a apuração dos votos nas Eleições 2020 começa assim que as urnas são fechadas. Isso ocorre a partir das 17h.

Já o horário de divulgação dos resultados das Eleições 2020 deve variar entre cada localidade, pois o tamanho dos municípios é diferente.