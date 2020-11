Eleições 2020: quem são as mulheres que se elegeram no 2° turno

Das 57 cidades brasileiras que participaram do segundo turno das Eleições 2020, realizado no último domingo (29), apenas sete elegeram prefeitas mulheres. Já as candidatas mulheres que concorriam à prefeitura nas capitais, perderam.

Veja as prefeitas eleitas no 2° turno das Eleições 2020:

Bauru (SP)

A candidata do Patriota, Suéllen Rosim, se tornou a primeira mulher eleita da cidade, se elegendo com mais de 89 mil votos nas eleições municipais. O adversário Dr. Raul (DEM) ficou em segundo lugar com mais de 70 mil votos. Na ‘Cidade Sem Limites’ o número de abstenções foi acima do esperado, mais de 86 mil bauruenses não quiseram eleger nenhum dos dois candidatos do segundo turno.

Contagem (MG)

A candidata petista Marília Campos teve 51,35% dos votos válidos. Felipe Saliba (DEM) teve 48,65% dos votos válidos. A eleição em Contagem teve 22,94% de abstenção, 3,94% votos brancos e 8,73% votos nulos.

Pelotas (RS)

Ganhou a candidata a reeleição Paula Mascarenhas (PSDB). Ela teve 68,7% dos votos válidos e derrotou Ivan Duarte (PT) que ficou apenas com 31,3%/. A abstenção no segundo turno em Pelotas foi de 29,38% (70.786). Os votos nulos totalizaram 5,76% (9.802), e os brancos, 4,24% (7.213).

Ponta Grossa (PR) nas Eleições 2020

A Professora Elizabeth (PSD) é a primeira mulher eleita em Ponta Grossa (PR) nas Eleições 2020. A candidata teve 87.932 votos o que equivale a 52,38% de votos válidos e venceu Mabel Canto (PSC) que levou apenas 79.929 dos votos. A abstenção na cidade foi de 24,9%, ou 59.655 votos.

Juiz de Fora (MG)

A petista Margarida Salomão foi eleita a primeira mulher prefeita em Juiz de Fora (MG). Ela derrotou nas urnas, o candidato Wilson Rezato (PSB) e Com mais de 54,98% dos votos válidos ou 144.529 votos, ela derrotou o candidato Wilson Rezato (PSB) que ficou com 45,02%, equivalente a 118.349 votos.

Abstenções somam 119.497 votos, votos brancos e nulos somam 19.972.

Praia Grande (SP)

Segundo a Justiça Eleitoral, Raquel Chini (PSDB) recebeu 75.739 votos, o que equivale a 53,52% do total de votos válidos nas Eleições 2020. Ela derrotou o candidato do PSL, Danilo Morgado que teve 65.780 votos computados.

Uberaba (MG) nas Eleições 2020

Elisa Araújo do Solidariedade venceu o segundo turno das Eleições 2020 e também é a primeira prefeita eleita da história na cidade do Triângulo Mineiro, Uberaba. Ela ganhou com 85.990 votos, representando o total de 57,36% dos votos válidos. Ela derrotou Tony Carlos (PTB) que garantiu 63.932 votos, representando 42,64% do total.

Ao todo, foram 149.922 votos válidos. Destes, 3.473 foram em branco, 8.472 nulos e 63.545 abstenções.