Eleições 2020: confira a lista das 57 cidades onde terá segundo turno

O segundo turno das Eleições 2020 será realizado neste domingo, 29 de novembro em 57 cidades brasileiras, sendo 18 capitais. O horário será o mesmo estipulado no primeiro turno: das 7h às 17h em todo o país.

Devido a pandemia da Covid-19, o procedimento no dia da votação também permanece o mesmo: uso de máscara, levar caneta e respeitar o distanciamento social nas filas. Idosos, que estão no grupo de risco de contágio do coronavírus, terão horário preferencial, das 7h às 10h.

Veja quais as medidas de segurança contra a Covid-19 nas Eleições 2020

Municípios onde haverá segundo turno nas Eleições 2020:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -