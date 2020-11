Eleições 2020 SP: saiba onde assistir os debates da última semana

O primeiro turno das Eleições 2020 SP ocorre no próximo domingo, dia 15. Enquanto não chega a hora de apertar os botões da urna, é importante dar uma última checada nas propostas dos candidatos, e uma boa forma de fazer isso é assistindo aos debates eleitorais. O Uol,em parceria com a Folha de S.Paulo, e a TV Cultura realizam debates nesta semana, nos dias 11 e 12 de novembro, respectivamente.

Eleições 2020 SP: debate UOL e Folha de S.Paulo

O UOL, em parceria com a Folha de S.Paulo, realiza debate na quarta-feira, das 10h às 11h30, com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você pode assistir pelo YouTube ou pelo site do UOL.

Foram convidados os quatro primeiros colocados na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na quinta (5). Por esse critério, são Bruno Covas (PSDB), atual prefeito e que busca a reeleição, Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB), todos empatados tecnicamente, dentro da margem de erro. Os quatro já confirmaram presença. As entrevistadoras serão as jornalistas Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha, e Thaís Oyama, colunista do UOL.

O evento acontece no estúdio do UOL, na avenida Faria Lima. Não haverá plateia presente. Serão respeitadas as regras de distanciamento, com uso obrigatório de máscara (a ser retirada somente no momento em que os candidatos falarem) e medição de temperatura na entrada. O modelo adotado é com banco de tempo. Cada candidato tem um banco de 15 minutos. O tempo que utilizar em cada resposta será descontado desse total. As perguntas podem ter, no máximo, 20 segundos e não interferem no banco de tempo. Ao final do debate, cada candidato terá um minuto para considerações finais.

Haverá três blocos, sem intervalo. No primeiro bloco, os candidatos responderão quatro perguntas de jornalistas da Folha e do UOL. No segundo bloco, farão perguntas entre si, com tema livre, em ordem definida por sorteio. Cada candidato terá uma pergunta, que pode ser dirigida a qualquer concorrente, e os demais poderão usar seu banco de tempo para comentar. No terceiro bloco, responderão a quatro perguntas perguntas de líderes sociais escolhidos pelos organizadores dentro de temas predefinidos.

Eleições 2020 SP: debate na TV Cultura

Os debates eleitorais televisivos do 1º turno sofreram uma onda de cancelamento: Record, CNN, SBT, RedeTV e Globo. O motivo alegado é a pandemia e os riscos de contaminação pelo fato de os debates serem presenciais. Até o momento, apenas a TV Cultura está mantendo o evento, que está marcado para o dia 12 de novembro, a partir das 22h, três dias antes do 1º turno.

O evento será no Memorial da América Latina, na capital paulista, e contará com a mediação do jornalista Leão Serva. A emissora convidou os 11 candidatos filiados a partidos com representação no Congresso Nacional: Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Filipe Sabará (a confirmar), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hasselmann (PSL), Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede) e Orlando Silva (PCdoB).

O debate será transmitido pela TV Cultura, pelas rádios Cultura FM e Cultura Brasil, pelo site da emissora e também por plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Dailymotion.

No primeiro bloco, os candidatos responderão perguntas feitas por profissionais da emissora. Em outros três, os candidatos realizam perguntas entre si. O último será voltado para as considerações finais.

Para evitar contaminações, os candidatos serão separados por um painel de acrílico, mantendo o distanciamento necessário. O uso da máscara será obrigatório exceto se estiverem formulando perguntas ou respondendo aos questionamentos.

Onde assistir os debates do 2º turno

Por enquanto, os debates marcados para o segundo turno das Eleições 2020 , em São Paulo, não foram cancelados. As datas seguem as mesmas:

16 de novembro – CNN (21h)

(21h) 19 de novembro – Band ( 22h30)

22h30) 21 de novembro – SBT ( 17h45)

17h45) 22 de novembro – Record ( 22h)

22h) 24 de novembro – RedeTV! ( 22h30)

22h30) 26 de novembro- UOL/ Folha- (10h)