Eleições 2020: veja as cidades que mais tiveram votos brancos e nulos

A abstenção eleitoral é um assunto que tem crescido ultimamente no Brasil. Nas Eleições 2020, realizada nos mais de 5 mil municípios brasileiros, o percentual de eleitores que votaram em branco ou nulo é enorme.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade de Cacequi no Rio Grande do Sul lidera o ranking de cidades que tiveram maior percentual de votos nulos nas Eleições 2020.

Dos 6.828 mil eleitores que compareceram às urnas no último domingo, 15 de novembro, no município gaúcho, 3.447 votaram nulo, ou seja, mais de 50% do eleitorado daquela cidade.

O percentual é superior aos 3.259 votos válidos que elegeu a única candidata ao cargo de prefeito da cidade, Ana Paula do MDB.

Em segundo lugar no ranking nacional estão Ibirá (SP) com 43% de votos brancos e nulos, Analândia (SP) com 41,54%, Nova Guarita (MT) com 39,89% e a acreana Mâncio Lima, com 30,39%.

Ranking de votos nulos nas cidades

Cacequi (RS) – 50,48% anularam o voto Ibirá (SP) – 43,36% Analândia (SP) – 41,54% Nova Guarita (MT) – 39,89% Mâncio Lima (AC) – 30,39% Terezinha (PE) – 30,17% Severiano de Almeida (RS) – 27,43% Boracéia (SP) – 26,97% de votos nulos Coronel Xavier Chaves (MG) – 26,06% Barrolândia (TO) – 24,88%

Votos brancos nas Eleições 2020

O Estado do Rio Grande do Sul lidera o percentual de cidades que votaram em branco. Das 10 cidades com maior de votos desse tipo, oito são gaúchas. Todas as cidades tinham apenas um candidato concorrendo ao cargo de prefeito.

A cidade de Lagoão está liderando a lista de votos em branco nas Eleições 2020. Cerca de 39% do total de eleitores do município que compareceram às urnas no dia 15 de novembro, apertaram o branco.

Cidades do Rio Grande do Sul que estão no ranking

A cidade de Segredo está em segundo lugar com um percentual de 36,35% de votos brancos. Em terceiro está a cidade Sagrada Família, também no Rio Grande do Sul com 26,84%. Faxinalzinho continua a lista com 24,39%, Cruzaltense com 22,32%, São Valentim do Sul com 22,25% e Alto Alegre com 21,95%.

As outras duas cidades que estão no ranking das 10 brasileiras também são da região Sul. Barra Bonita de Santa Catarina registrou 20,33% de votos brancos e a cidade paranaense Salgado Filho computou 22,19% de brancos.