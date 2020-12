Eleições 2020: veja quem são os candidatos à prefeito de Macapá

O primeiro turno das Eleições 2020 no Amapá serão realizados neste domingo, dia 06 de dezembro. Cerca de 292.818 eleitores de Macapá irão às urnas exercer sua democracia. Caso tenha segundo turno, o pleito será realizado no dia 20 de dezembro.

Saiba tudo sobre o apagão no Amapá no começo do mês de novembro

Em Macapá, capital do Estado do Amapá, a lista é extensa e 10 candidatos concorrem a uma vaga na prefeitura.

Veja a lista de candidatos à prefeito nas Eleições 2020 no Amapá

1 – Capi (PSB) nas Eleições 2020 no Amapá

João Alberto Rodrigues Capiberibe é o candidato do PSB à concorrer a prefeitura de Macapá. Rubem, da Rede é seu vice. Eles têm o apoio da coligação Frente Macapá Solidária (Rede/PSB)

2 – Cirilo Fernandes (PRTB)

Antônio Cirilo Fernandes Borges é o candidato do PRTB, junto com Lindemberg O Ceará, também do PRTB, na vice liderança.

3 – Dr. Furlan (Cidadania)

Antônio Paulo de Oliveira Furlan é o candidato do Cidadania. Sua vice, Mônica Penha é do MDB. Ambos estão juntos pela coligação De Coração por Macapá (Cidadania/MDB/PMN)

4 – Gianfranco (PSTU)

Gianfranco Gusmão de Azevedo é o candidato do PSTU. Jairo é o vice, que também é do mesmo partido

5 – Guaracy Jr. (PSL) nas Eleições 2020 no Amapá

Guaracy Batista da Silveira Júnior é o candidato do PSL nas Eleições 2020 de Macapá . O vice Didio é do Patriota. A coligação deles é chamada de Deus, Pátria e Família (Patriota/PSL)

6 – Haroldo Iran (PTC)

Haroldo Iran do PTC concorre à prefeitura junto do vice Moisés Amaral, também do PTC

7 – Josiel Alcolumbre (DEM)

O irmão de Davi Alcolumbre, José Samuel Alcolumbre Tobelem é o candidato do DEM no pleito deste ano. Sua vice, Silvana, é do Avante e eles estão juntos pela maior coligação Macapá em Primeiro Lugar com os partidos PDT, PSC, PL, PV, PSDB, PSD, Solidariedade, PROS, Avante, Republicanos, PP e DEM

8 – Patrícia Ferraz (Podemos)

Patrícia Ferraz é a candidata do Podemos nas Eleições 2020 no Amapá. Seu vice, Ten. Juraci é do mesmo partido

9 – Paulo Lemos (PSOL) nas Eleições 2020 no Amapá

Paulo Lemos é o candidato à prefeitura pelo PSOL. A vice, Lorena Quintas é do PCdoB e juntos estão pelacoligação Macapá Para Todos Nós (PSOL/PCdoB)

10 – Professor Marcos (PT)

Professor Marcos é o candidato do PT. Seu vice, Geovane, também é do PT