Eleições 2020: veja quem são os prefeitos eleitos no 2° turno

Eleitores de 57 cidades brasileiras participaram do segundo turno das Eleições 2020. Ao todo, mais de 38 milhões de brasileiros compareceram às urnas neste domingo, 29 de novembro. Dos 57 municípios, 18 capitais concorreram ao pleito municipal e outros 39 cidades com mais de 200 mil eleitores, que não tiveram votos válidos no primeiro turno, participaram do escrutínio.

Quem são os prefeitos eleitos no 2° turno das Eleições 2020

Anápolis (GO): Roberto Naves (PP) Aracaju (SE): Edvaldo Nogueira (PDT) Bauru (SP): Suéllen Rosim (Patriota) Belém (PA): Edmilson Rodrigues (PSOL) Blumenau (SC): Mário Hildebrandt (Podemos) Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB) Campinas (SP): Dário Saadi (Republicanos) Campos dos Goytacazes (RJ): Wladimir Garotinho (PSD) – sub judice Canoas (RS): Jairo Jorge (PSD) Cariacica (ES): Euclerio Sampaio (DEM) Caucaia (CE): Vitor Valim (PROS) Caxias do Sul (RS): Adiló (PSDB) Contagem (MG): Marília Campos (PT) Cuiabá (MT): Emanuel Pinheiro (MDB) Diadema (SP): Filippi Júnior (PT) Feira de Santana (BA): Colbert Martins (MDB) Fortaleza (CE): Sarto Nogueira (PDT) Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) Goiânia (GO): Maguito Vilela (MDB) Governador Valadares (MG): André Merlo (PSDB) Guarulhos (SP): Guti (PSD) João Pessoa (PB): Cicero Lucena (Progressistas) Joinville (SC): Adriano Silva (Novo) Juiz de Fora (MG): Margarida Salomão (PT) Limeira (SP): Mario Botion (PSD) Maceió (AL): JHC (PSB) Manaus (AM): David Almeida (Avante) Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) Mogi das Cruzes (SP): Caio Cunha (Podemos) Paulista (PE): Yves Ribeiro (MDB) Pelotas (RS): Paula Mascarenhas (PSDB) Petrópolis (RJ): Rubens Bomtempo (PSB) – sub judice Piracicaba (SP): Luciano Almeida (DEM) Ponta Grossa (PR): Professora Elizabeth (PSD) Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) Porto Velho (RO): Hildon Chaves (PSDB) Praia Grande (SP): Raquel Chini (PSDB) Recife (PE): João Campos (PSB) Ribeirão Preto (SP): Duarte Nogueira (PSDB) Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (DEM) Rio Branco (AC): Tião Bocalom (PP) Santa Maria (RS): Jorge Pozzobom (PSDB) Santarém (PA): Nélio Aguiar (DEM) São Gonçalo (RJ): Capitão Nelson (Avante) São João de Meriti (RJ): Dr João (DEM) São Luís (MA): Eduardo Braide (Podemos) São Paulo (SP): Bruno Covas (PSDB) São Vicente (SP): Kayo Amado (Podemos) Serra (ES): Sergio Vidigal (PDT) Sorocaba (SP): Rodrigo Manga (Republicanos) Taboão da Serra (SP): Aprigio (Podemos) Taubaté (SP): Saud (MDB) Teresina (PI): Dr. Pessoa (MDB) Uberaba (MG): Elisa Araújo (Solidariedade) Vila Velha (ES): Arnaldinho Borgo (Podemos) Vitória (ES): Delegado Pazolini (Republicanos) Vitória da Conquista (BA): Herzem Gusmão (MDB)

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem um ícone onde é possível ver a trajetória de todos os candidatos eleitos nas Eleições 2020.

