Eleitores com mais de 60 e menos de 70 devem votar, obrigatoriamente

Diferentemente do que foi publicado em reportagem do Jornal DCI na quinta-feira (12), os eleitores com mais de 60 anos, considerados grupo de risco na pandemia do Covid-19, não estão isentos das eleições 2020. A matéria publicada com o título “Eleições 2020: com qual idade o eleitor não precisa mais votar?” foi corrigida.

Os alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos são, por lei, obrigados a votar. O voto não é obrigatório para os analfabetos, os maiores de 70 anos, nem para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Quando o eleitor completa 18 anos, o voto passa a ser obrigatório.