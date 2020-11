Eleições 2020: com qual idade o eleitor não precisa mais votar?

Eleições 2020 – De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o voto é obrigatório para os eleitores com mais de 18 anos, e isento aos cidadãos com mais de 70 anos de idade, que não precisam votar se não desejarem. Esta determinação está prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo 1º, do Código Eleitoral.

Entretanto, devido a pandemia do Covid-19, foi criado o Projeto de Lei 3833/20, permitindo que o eleitor maior de 60 anos de idade falte as eleições 2020, sem sofrer nenhuma punição. A regra foi pensada, excepcionalmente, para o momento pandêmico, considerando que os idosos fazem parte do grupo de risco.

Para os demais eleitores, com menos de 60 anos, que não não votarem, devem justificar sua ausência, sujeito a análise e possível aplicação de multa.

Horário preferencial nas eleições 2020

A fim de evitar aglomerações e grandes filas de espera, o horário para votação foi ampliado e acontecerá das 7h às 17h. Para os eleitores com mais de 60 anos o horário preferencial é das 7h às 10h. Isso não impede que outros eleitores votem neste horário, apenas é recomendado que os idosos que desejarem votar compareçam às urnas neste período.

GUIA PARA O ELEITOR