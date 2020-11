Ibope no Recife: Marília Arraes empata com João Campos

Pesquisa Ibope Recife divulgada na noite desta quarta-feira (25) revelou que os primos que disputam a Prefeitura da Capital do Pernambuco no segundo turno das Eleições 2020, João Campos (PSD) e Marília Arraes (PT) estão tecnicamente empatados.

Resultado Ibope Recife

Campos tem 43% das intenções de votos na disputa enquanto Marília aparece com 41%. Isso porque, considerando a margem de erro de três pontos para mais e para menos, ambos terão uma vitória acirrada.

Brancos ou nulos somam 15%; não sabem ou não responderam são 2%.

Em relação ao levantamento anterior, feito logo após o resultado do primeiro turno, Campos subiu quatro pontos percentuais (ele tinha 39%) e, agora, aparece numericamente à frente da petista, que caiu quatro pontos (ela tinha 45%).

Na apuração do primeiro turno, Campos fechou à frente, com 29,13%, contra 27,90% de Marília —cerca de 10 mil votos de diferença.

Veja os percentuais de cada candidato:

João Campos (PSB): 43%

Marília Arraes (PT): 41%

Brancos/nulos: 15%

Não sabem/não responderam: 2%

Levantamento anterior, divulgado na semana passada:

João Campos (PSB) tinha 39% e foi a 43%

Marília Arraes (PT) tinha 45 e foi a 41%

Brancos/nulos se mantiveram em 15%

Não sabem/não responderam foi de 1% para 2%

Votos válidos – Ibope

Sobre os votos válidos, que excluem brancos, nulos ou indecisos, o resultado da pesquisa Ibope fica da seguinte forma: João Campos (PSB) com 51% e a petista Marília Arraes com 49%, ou seja, tecnicamente empatados.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores recifenses entre os dias 23 e 25 de novembro.

Disputa familiar

Bisneto e neta do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que também era avô do ex-governador Eduardo Campos, pai de João Campos, morto em acidente aéreo em 2014, quando realizava campanha para a Presidência da República, a disputa entre os candidatos surgiu lá atrás, quando Marília, que é advogada e também deputada federal anunciou que votaria em Dilma Roussef (PT) nas Eleições 2014. O presidenciável evitou falar na decisão da prima e afirmou que a democracia existe para todos.

Atualmente, João, que também é deputado federal pelo Estado do Pernambuco, participa de sua primeira eleição para prefeito e conta com o apoio do atual governador do Estado, Paulo Câmara (PSB), e do prefeito do Recife, Geraldo Júlio (PSB).

Vale lembrar que Marília já foi filiada ao PSB e trocou de partido em 2016.

A pesquisa Ibope foi contratada pela TV Globo em parceria com o Jornal do Commercio, e foi registrada no TRE-PE (Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco) sob o nº PE-04600/2020.