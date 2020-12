Lula e FHC rebatem ironia de Bolsonaro e saem em defesa de Dilma

Na manhã desta segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou a tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Roussef no período em que ela foi presa, em 1970, durante a Ditadura Militar. No mesmo dia, o ex-presidente Lula (PT) rebateu a ironia e disse que o Brasil perde sua “humanidade” em cada declaração do atual chefe do Executivo.

Bolsonaro é um homem sem valor, diz Lula

Para Lula, Bolsonaro é um “homem sem valor” que jamais conhecerá a coragem de Dilma. “O Brasil perde um pouco de sua humanidade a cada vez que Jair Bolsonaro abre a boca. Minha solidariedade à presidente Dilma Rousseff, mulher detentora de uma coragem que Bolsonaro, um homem sem valor, jamais conhecerá”, declarou Lula em sua conta no Twitter.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também no Twitter, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) demonstrou apoio à ex-presidente Dilma, após provocação de Bolsonaro. Ele afirmou que “brincar com tortura é inaceitável. “Minha solidariedade à ex Presidente Dilma Rousseff. Brincar com a tortura dela — ou de qualquer pessoa — é inaceitável. Concorde-se ou não com as atitudes políticas das vítimas. Passa dos limites”, disse FHC.

A apoiadores, Bolsonaro cobrou que lhe mostrassem um raio X da adversária política para provar uma fratura na mandíbula. “Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o raio-X para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje estou aguardando o raio-X”, afirmou.

Insensível e fascista

A ex-presidente Dilma rebateu a mensagem dizendo que o presidente é insensível e que é triste ver que o ocupante do Palácio do Planalto se comportando como um fascista.

“A cada manifestação pública como esta, Bolsonaro se revela exatamente como é: um indivíduo que não sente qualquer empatia por seres humanos, a não ser aqueles que utiliza para seus propósitos. Bolsonaro não respeita a vida, é defensor da tortura e dos torturadores, é insensível diante da morte e da doença, como tem demonstrado em face dos quase 200 mil mortos causados pela Covid-19 que, aliás, se recusa a combater. A visão de mundo fascista está evidente na celebração da violência, na defesa da ditadura militar e da destruição dos que a ela se opuseram”, relatou Dilma em nota.