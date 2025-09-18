PEC da blindagem: quem votou a favor e contra por partido e estado
Proposta quer dificultar prisões contra parlamentares
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 18 de setembro, em segundo turno, a chamada PEC da Blindagem. A proposta dificulta a abertura de processos criminais e a prisão de parlamentares, tanto deputados quanto senadores. O texto recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários, superando o mínimo necessário de 308 votos para aprovação de emendas constitucionais.
Veja como ficou a votação:
Votaram SIM na PEC da blindagem
- Acácio Favacho – MDB/AP
- Adail Filho – Republicanos/AM
- Adilson Barroso – PL/SP
- Adolfo Viana – PSDB/BA
- Adriano do Baldy – PP/GO
- Afonso Hamm – PP/RS
- Aguinaldo Ribeiro – PP/PB
- AJ Albuquerque – PP/CE
- Alberto Fraga – PL/DF
- Albuquerque – Republicanos/RR
- Alceu Moreira – MDB/RS
- Alex Manente – Cidadania/SP
- Alexandre Guimarães – MDB/TO
- Alfredinho – PT/SP
- Aliel Machado – PV/PR
- Aline Gurgel – Republicanos/AP
- Allan Garcês – PP/MA
- Altineu Côrtes – PL/RJ
- Aluisio Mendes – Republicanos/MA
- Amanda Gentil – PP/MA
- Amaro Neto – Republicanos/ES
- Ana Paula Leão – PP/MG
- André Abdon – PP/AP
- André Fernandes – PL/CE
- André Ferreira – PL/PE
- André Figueiredo – PDT/CE
- Andreia Siqueira – MDB/PA
- Antônia Lúcia – Republicanos/AC
- Antonio Andrade – Republicanos/TO
- Antonio Carlos R. – PL/SP
- Antônio Doido – MDB/PA
- Any Ortiz – Cidadania/RS
- Arnaldo Jardim – Cidadania/SP
- Arthur Lira – PP/AL
- Arthur O. Maia – União/BA
- Átila Lira – PP/PI
- Augusto Coutinho – Republicanos/PE
- Aureo Ribeiro – Solidariedade/RJ
- Bacelar – PV/BA
- Bebeto – PP/RJ
- Benes Leocádio – União/RN
- Beto Pereira – PSDB/MS
- Beto Richa – PSDB/PR
- Bia Kicis – PL/DF
- Bibo Nunes – PL/RS
- Bruno Farias – Avante/MG
- Bruno Ganem – Podemos/SP
- Cap. Alberto Neto – PL/AM
- Capitão Alden – PL/BA
- Carla Dickson – União/RN
- Carlos Gaguim – União/TO
- Carlos Jordy – PL/RJ
- Caroline de Toni – PL/SC
- Castro Neto – PSD/PI
- Cb Gilberto Silva – PL/PB
- Cel. Chrisóstomo – PL/RO
- Célio Silveira – MDB/GO
- Celso Russomanno – Republicanos/SP
- Cezinha Madureira – PSD/SP
- Chris Tonietto – PL/RJ
- Clarissa Tércio – PP/PE
- Claudio Cajado – PP/BA
- Cleber Verde – MDB/MA
- Cobalchini – MDB/SC
- Coronel Assis – União/MT
- Coronel Fernanda – PL/MT
- Coronel Meira – PL/PE
- Coronel Ulysses – União/AC
- Covatti Filho – PP/RS
- Da Vitoria – PP/ES
- Dal Barreto – União/BA
- Damião Feliciano – União/PB
- Dani Cunha – União/RJ
- Daniel Agrobom – PL/GO
- Daniel Freitas – PL/SC
- Daniela Reinehr – PL/SC
- Danilo Forte – União/CE
- Danrlei – PSD/RS
- David Soares – União/SP
- Dayany Bittencourt – União/CE
- Def. Stélio Dener – Republicanos/RR
- Del. Éder Mauro – PL/PA
- Del. Fabio Costa – PP/AL
- Del. Matheus L. – União/PR
- Delegada Ione – Avante/MG
- Delegado Bilynskyj – PL/SP
- Delegado Caveira – PL/PA
- Delegado Marcelo – União/MG
- Delegado Ramagem – PL/RJ
- Delegado da Cunha – PP/SP
- Detinha – PL/MA
- Diego Andrade – PSD/MG
- Diego Coronel – PSD/BA
- Diego Garcia – Republicanos/PR
- Dilceu Sperafico – PP/PR
- Dilvanda Faro – PT/PA
- Dimas Fabiano – PP/MG
- Domingos Sávio – PL/MG
- Doutor Luizinho – PP/RJ
- Dr Fernando Máximo – União/RO
- Dr Victor Linhalis – Podemos/ES
- Dr. Francisco – PT/PI
- Dr. Frederico – PRD/MG
- Dr. Ismael Alexand – PSD/GO
- Dr. Jaziel – PL/CE
- Dr. Luiz Ovando – PP/MS
- Dr.Zacharias Calil – União/GO
- Dra. Alessandra H. – MDB/PA
- Duda Ramos – MDB/RR
- Eduardo Velloso – União/AC
- Eduardo da Fonte – PP/PE
- Eli Borges – PL/TO
- Elmar Nascimento – União/BA
- Ely Santos – Republicanos/SP
- Enf. Ana Paula – Podemos/CE
- Eriberto Medeiros – PSB/PE
- Eros Biondini – PL/MG
- Euclydes Pettersen – Republicanos/MG
- Evair de Melo – PP/ES
- Fábio Macedo – Podemos/MA
- Fabio Schiochet – União/SC
- Fábio Teruel – MDB/SP
- Fausto Pinato – PP/SP
- Fausto Santos Jr. – União/AM
- Felipe Becari – União/SP
- Felipe Carreras – PSB/PE
- Felipe Francischin – União/PR
- Félix Mendonça Jr – PDT/BA
- Fernanda Pessôa – União/CE
- Fernando Coelho – União/PE
- Fernando Monteiro – Republicanos/PE
- Fernando Rodolfo – PL/PE
- Filipe Barros – PL/PR
- Filipe Martins – PL/TO
- Flávio Nogueira – PT/PI
- Florentino Neto – PT/PI
- Franciane Bayer – Republicanos/RS
- Fred Costa – PRD/MG
- Fred Linhares – Republicanos/DF
- Gabriel Mota – Republicanos/RR
- Gabriel Nunes – PSD/BA
- General Girão – PL/RN
- General Pazuello – PL/RJ
- Geovania de Sá – PSDB/SC
- Geraldo Mendes – União/PR
- Gervásio Maia – PSB/PB
- Giacobo – PL/PR
- Gilberto Abramo – Republicanos/MG
- GilbertoNascimento – PSD/SP
- Gilvan da Federal – PL/ES
- Giovani Cherini – PL/RS
- Gisela Simona – União/MT
- Greyce Elias – Avante/MG
- Guilherme Uchoa – PSB/PE
- Gustavo Gayer – PL/GO
- Gustinho Ribeiro – Republicanos/SE
- Gutemberg Reis – MDB/RJ
- Helena Lima – MDB/RR
- Helio Lopes – PL/RJ
- Henderson Pinto – MDB/PA
- Hercílio Diniz – MDB/MG
- Hildo Rocha – MDB/MA
- Hugo Leal – PSD/RJ
- Hugo Motta – Republicanos/PB
- Igor Timo – PSD/MG
- Ismael – PSD/SC
- Isnaldo Bulhões Jr – MDB/AL
- Jadyel Alencar – Republicanos/PI
- Jeferson Rodrigues – Republicanos/GO
- Jefferson Campos – PL/SP
- Jilmar Tatto – PT/SP
- João Cury – MDB/SP
- João Maia – PP/RN
- Joaquim Passarinho – PL/PA
- Jonas Donizette – PSB/SP
- Jorge Braz – Republicanos/RJ
- Jorge Goetten – Republicanos/SC
- José Medeiros – PL/MT
- José Nelto – União/GO
- José Priante – MDB/PA
- José Rocha – União/BA
- JosimarMaranhãozi – PL/MA
- Josivaldo JP – PSD/MA
- Julia Zanatta – PL/SC
- Julio Arcoverde – PP/PI
- Júlio Cesar – PSD/PI
- Julio Cesar Ribeir – Republicanos/DF
- Julio Lopes – PP/RJ
- Juninho do Pneu – União/RJ
- Junio Amaral – PL/MG
- Junior Lourenço – PL/MA
- Júnior Mano – PSB/CE
- Juscelino Filho – União/MA
- Kiko Celeguim – PT/SP
- Lafayette Andrada – Republicanos/MG
- Lêda Borges – PSDB/GO
- Leo Prates – PDT/BA
- Leur Lomanto Jr. – União/BA
- Lincoln Portela – PL/MG
- Lucas Ramos – PSB/PE
- Luciano Amaral – PSD/AL
- Luciano Bivar – União/PE
- Luciano Vieira – Republicanos/RJ
- Luis Carlos Gomes – Republicanos/RJ
- Luis Tibé – Avante/MG
- Luisa Canziani – PSD/PR
- Luiz Carlos Busato – União/RS
- Luiz Carlos Motta – PL/SP
- Luiz F. Vampiro – MDB/SC
- Luiz Fernando – PSD/MG
- LuizAntônioCorrêa – PP/RJ
- Lula da Fonte – PP/PE
- Magda Mofatto – PRD/GO
- Marangoni – União/SP
- Marcelo Álvaro – PL/MG
- Marcelo Crivella – Republicanos/RJ
- Marcelo Moraes – PL/RS
- Marcio Alvino – PL/SP
- Márcio Biolchi – MDB/RS
- Márcio Honaiser – PDT/MA
- Márcio Marinho – Republicanos/BA
- Marcos A. Sampaio – PSD/PI
- Marcos Pereira – Republicanos/SP
- Marcos Pollon – PL/MS
- Marcos Soares – União/RJ
- Marcos Tavares – PDT/RJ
- Maria Rosas – Republicanos/SP
- Mario Frias – PL/SP
- Mário Heringer – PDT/MG
- Mário Negromonte J – PP/BA
- Marreca Filho – PRD/MA
- Marussa Boldrin – MDB/GO
- Marx Beltrão – PP/AL
- Matheus Noronha – PL/CE
- Maurício Carva lho – União/RO
- Mauricio Marcon – Podemos/RS
- Mauricio Neves – PP/SP
- Mauricio do Vôlei – PL/MG
- MauroBenevides Fo. – PDT/CE
- Max Lemos – PDT/RJ
- Meire Serafim – União/AC
- Mendonça Filho – União/PE
- Merlong Solano – PT/PI
- Messias Donato – Republicanos/ES
- Miguel Lombardi – PL/SP
- Mis. José Olimpio – PL/SP
- Moses Rodrigues – União/CE
- Murillo Gouvea – União/RJ
- Murilo Galdino – Republicanos/PB
- Nelinho Freitas – MDB/CE
- Nelson Barbudo – PL/MT
- Nely Aquino – Podemos/MG
- Neto Carletto – Avante/BA
- Newton Cardoso Jr – MDB/MG
- Nicoletti – União/RR
- Nikolas Ferreira – PL/MG
- Odair Cunha – PT/MG
- Olival Marques – MDB/PA
- Osmar Terra – PL/RS
- Ossesio Silva – Republicanos/PE
- Padovani – União/PR
- Pastor Claudio Mar – União/PA
- Pastor Diniz – União/RR
- Pastor Eurico – PL/PE
- Pastor Gil – PL/MA
- Pauderney Avelino – União/AM
- Paulinho da Força – Solidariedade/SP
- Paulo Abi-Ackel – PSDB/MG
- Paulo Azi – União/BA
- Paulo Folletto – PSB/ES
- Paulo Freire Costa – PL/SP
- Paulo Guedes – PT/MG
- Paulo Litro – PSD/PR
- Paulo Magalhães – PSD/BA
- Pedro A ihara – PRD/MG
- Pedro Campos – PSB/PE
- Pedro Lucas F. – União/MA
- Pedro Lupion – PP/PR
- Pedro Paulo – PSD/RJ
- Pedro Westphalen – PP/RS
- Pezenti – MDB/SC
- Pinheirinho – PP/MG
- Pr.Marco Feliciano – PL/SP
- Professor Alcides – PL/GO
- Rafael Fera – Podemos/RO
- Rafael Prudente – MDB/DF
- Rafael Simoes – União/MG
- Raimundo Costa – Podemos/BA
- Raimundo Santos – PSD/PA
- Reinhold Stephanes – PSD/PR
- Renata Abreu – Podemos/SP
- Renilce Nicodemos – MDB/PA
- Ricardo Abrão – União/RJ
- Ricardo Ayres – Republicanos/TO
- Ricardo Barros – PP/PR
- Ricardo Guidi – PL/SC
- Ricardo Maia – MDB/BA
- Robério Monteiro – PDT/CE
- Roberta Roma – PL/BA
- Roberto Duarte – Republicanos/AC
- Roberto Monteiro – PL/RJ
- Robinson Faria – PP/RN
- Rodolfo Nogueira – PL/MS
- Rodrigo Estacho – PSD/PR
- Rodrigo Gambale – Podemos/SP
- Rodrigo Valadares – União/SE
- Rodrigo da Zaeli – PL/MT
- Rodrigo de Castro – União/MG
- Rogéria Santos – Republicanos/BA
- Romero Rodrigues – Podemos/PB
- Ronaldo Nogueira – Republicanos/RS
- Rosana Valle – PL/SP
- Rosângela Reis – PL/MG
- Samuel Santos – Podemos/GO
- Samuel Viana – Republicanos/MG
- Sanderson – PL/RS
- Sargento Fahur – PSD/PR
- Sargento Portugal – Podemos/RJ
- Sergio Souza – MDB/PR
- Sgt. Gonçalves – PL/RN
- Silas Câmara – Republicanos/AM
- Silvia Cristina – PP/RO
- Silvye Alves – União/GO
- Simone Marquetto – MDB/SP
- Soraya Santos – PL/RJ
- Sóstenes Cavalcant – PL/RJ
- Thiago de Joaldo – PP/SE
- Tiago Dimas – Podemos/TO
- Tião Medeiros – PP/PR
- Tiririca – PL/SP
- ToninhoWandscheer – PP/PR
- Vermelho – PL/PR
- Vicentinho Júnior – PP/TO
- Vinicius Carvalho – Republicanos/SP
- Vinicius Gurgel – PL/AP
- Waldemar Oliveira – Avante/PE
- Wellington Roberto – PL/PB
- Wilson Santiago – Republicanos/PB
- Yury do Paredão – MDB/CE
- Zé Adriano – PP/AC
- Zé Trovão – PL/SC
- Zé Vitor – PL/MG
- Zezinho Barbary – PP/AC
- Zucco – PL/RS
Votaram NÃO
- Adriana Ventura – Novo/SP
- Aécio Neves – PSDB/MG
- Airton Faleiro – PT/PA
- Alencar Santana – PT/SP
- Alice Portugal – PCdoB/BA
- Amom Mandel – Cidadania/AM
- Ana Paula Lima – PT/SC
- Ana Pimentel – PT/MG
- Antonio Brito – PSD/BA
- Arlindo Chinaglia – PT/SP
- Átila Lins – PSD/AM
- Baleia Rossi – MDB/SP
- Bandeira de Mello – PSB/RJ
- Benedita da Silva – PT/RJ
- Bohn Gass – PT/RS
- Caio Vianna – PSD/RJ
- Carlos Sampaio – PSD/SP
- Carlos Veras – PT/PE
- Carlos Zarattini – PT/SP
- Célia Xakriabá – PSOL/MG
- Célio Studart – PSD/CE
- Charles Fernandes – PSD/BA
- Chico Alencar – PSOL/RJ
- Clodoaldo Magalhãe – PV/PE
- Cristiane Lopes – União/RO
- Daiana Santos – PCdoB/RS
- Dandara – PT/MG
- Daniel Almeida – PCdoB/BA
- Daniel Barbosa – PP/AL
- Daniel Trzeciak – PSDB/RS
- Daniela Waguinho – União/RJ
- Del. Adriana A. – PT/GO
- Del. Bruno Lima – PP/SP
- Delegada Katarina – PSD/SE
- Delegado Palumbo – MDB/SP
- Denise Pessôa – PT/RS
- Dimas Gadelha – PT/RJ
- Dorinaldo Malafaia – PDT/AP
- Douglas Viegas – União/SP
- Duarte Jr. – PSB/MA
- Duda Salabert – PDT/MG
- Emanuel Pinheiro N – MDB/MT
- Enfermeira Rejane – PCdoB/RJ
- Erika Hilton – PSOL/SP
- Erika Kokay – PT/DF
- Fabio Reis – PSD/SE
- FernandaMelchionna – PSOL/RS
- Fernando Mineiro – PT/RN
- Flávia Morais – PDT/GO
- Geraldo Resende – PSDB/MS
- Gilson Daniel – Podemos/ES
- Gilson Marques – Novo/SC
- Glauber Braga – PSOL/RJ
- Guilherme Boulos – PSOL/SP
- Helder Salomão – PT/ES
- Ivan Valente – PSOL/SP
- Ivoneide Caetano – PT/BA
- Jack Rocha – PT/ES
- Jandira Feghali – PCdoB/RJ
- João Daniel – PT/SE
- Jorge Solla – PT/BA
- Joseildo Ramos – PT/BA
- Josias Gomes – PT/BA
- Juarez Costa – MDB/MT
- Juliana Cardoso – PT/SP
- Júnior Ferrari – PSD/PA
- Kim Kataguiri – União/SP
- Laura Carneiro – PSD/RJ
- Lenir de Assis – PT/PR
- Leonardo Monteiro – PT/MG
- Lídice da Mata – PSB/BA
- Lindbergh Farias – PT/RJ
- Lindenmeyer – PT/RS
- Lucas Redecker – PSDB/RS
- Luciano Alves – PSD/PR
- Luciano Ducci – PSB/PR
- Luiz Carlos Hauly – Podemos/PR
- Luiz Couto – PT/PB
- Luiz Gastão – PSD/CE
- Luiz Lima – Novo/RJ
- Luiz Nishimori – PSD/PR
- Luiza Erundina – PSOL/SP
- Marcel van Hattem – Novo/RS
- Márcio Jerry – PCdoB/MA
- Marcon – PT/RS
- Maria Arraes – Solidariedade/PE
- Maria do Rosário – PT/RS
- Miguel Ângelo – PT/MG
- Natália Bonavides – PT/RN
- Nilto Tatto – PT/SP
- Orlando Silva – PCdoB/SP
- Otoni de Paula – MDB/RJ
- Otto Alencar Filho – PSD/BA
- Padre João – PT/MG
- Pastor Henrique V. – PSOL/RJ
- Pastor Isidório – Avante/BA
- Patrus Ananias – PT/MG
- Paulão – PT/AL
- Paulo A. Barbosa – PSDB/SP
- Paulo Lemos – PSOL/AP
- Paulo Pimenta – PT/RS
- Pedro Uczai – PT/SC
- Prof Marcivania – PCdoB/AP
- Prof. Reginaldo V. – PV/DF
- Professora Luciene – PSOL/SP
- Reginaldo Lopes – PT/MG
- Reimont – PT/RJ
- Renildo Calheiros – PCdoB/PE
- Ribamar Silva – PSD/SP
- Rodrigo Rollemberg – PSB/DF
- Rogério Correia – PT/MG
- Rosangela Moro – União/SP
- Rubens Otoni – PT/GO
- Rubens Pereira Jr. – PT/MA
- Rui Falcão – PT/SP
- Ruy Carneiro – Podemos/PB
- Sâmia Bomfim – PSOL/SP
- Saulo Pedroso – PSD/SP
- Sidney Leite – PSD/AM
- Socorro Neri – PP/AC
- Tabata Amaral – PSB/SP
- Tadeu Veneri – PT/PR
- Talíria Petrone – PSOL/RJ
- Tarcísio Motta – PSOL/RJ
- Túlio Gadêl ha – Rede/PE
- Valmir Assunção – PT/BA
- Vander Loubet – PT/MS
- Vicentinho – PT/SP
- Vitor Lippi – PSDB/SP
- Waldenor Pereira – PT/BA
- Weliton Prado – Solidariedade/MG
- Welter – PT/PR
- Zé Neto – PT/BA
- ZéHaroldoCathedral – PSD/RR
Não Votaram
- Afonso Motta – PDT/RS
- Alex Santana – Republicanos/BA
- Alfredo Gaspar – União/AL
- Camila Jara – PT/MS
- Capitão Augusto – PL/SP
- Carol Dartora – PT/PR
- Dagoberto Nogueira – PSDB/MS
- Domingos Neto – PSD/CE
- EduardoBolsonaro – PL/SP
- Elcione Barbalho – MDB/PA
- Emidinho Madeira – PL/MG
- Heitor Schuch – PSB/RS
- Icaro de Valmir – PL/SE
- Iza Arruda – MDB/PE
- João Leão – PP/BA
- JoãoCarlosBacelar – PL/BA
- José Airton – PT/CE
- José Guimarães – PT/CE
- Josenildo – PDT/AP
- Keniston Braga – MDB/PA
- Leônidas Cristino – PDT/CE
- Lucio Mosquini – MDB/RO
- Luiz P.O Bragança – PL/SP
- Luizianne Lins – PT/CE
- Mersinho Lucena – PP/PB
- Misael Varella – PSD/MG
- Pompeo de Mattos – PDT/RS
- Rafael Brito – MDB/AL
- Ricardo Salles – Novo/SP
- Stefano Aguiar – PSD/MG
- Thiago Flores – Republicanos/RO
- Yandra Moura – União/SE
- Zé Silva – Solidariedade/MG
- Zeca Dirceu – PT/PR