Política

PEC da blindagem: quem votou a favor e contra por partido e estado

Proposta quer dificultar prisões contra parlamentares

Escrito por Anny Malagolini
PEC DA BLINDAGEM Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 18 de setembro, em segundo turno, a chamada PEC da Blindagem. A proposta dificulta a abertura de processos criminais e a prisão de parlamentares, tanto deputados quanto senadores. O texto recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários, superando o mínimo necessário de 308 votos para aprovação de emendas constitucionais.

Veja como ficou a votação:

Votaram SIM na PEC da blindagem

  • Acácio Favacho – MDB/AP
  • Adail Filho – Republicanos/AM
  • Adilson Barroso – PL/SP
  • Adolfo Viana – PSDB/BA
  • Adriano do Baldy – PP/GO
  • Afonso Hamm – PP/RS
  • Aguinaldo Ribeiro – PP/PB
  • AJ Albuquerque – PP/CE
  • Alberto Fraga – PL/DF
  • Albuquerque – Republicanos/RR
  • Alceu Moreira – MDB/RS
  • Alex Manente – Cidadania/SP
  • Alexandre Guimarães – MDB/TO
  • Alfredinho – PT/SP
  • Aliel Machado – PV/PR
  • Aline Gurgel – Republicanos/AP
  • Allan Garcês – PP/MA
  • Altineu Côrtes – PL/RJ
  • Aluisio Mendes – Republicanos/MA
  • Amanda Gentil – PP/MA
  • Amaro Neto – Republicanos/ES
  • Ana Paula Leão – PP/MG
  • André Abdon – PP/AP
  • André Fernandes – PL/CE
  • André Ferreira – PL/PE
  • André Figueiredo – PDT/CE
  • Andreia Siqueira – MDB/PA
  • Antônia Lúcia – Republicanos/AC
  • Antonio Andrade – Republicanos/TO
  • Antonio Carlos R. – PL/SP
  • Antônio Doido – MDB/PA
  • Any Ortiz – Cidadania/RS
  • Arnaldo Jardim – Cidadania/SP
  • Arthur Lira – PP/AL
  • Arthur O. Maia – União/BA
  • Átila Lira – PP/PI
  • Augusto Coutinho – Republicanos/PE
  • Aureo Ribeiro – Solidariedade/RJ
  • Bacelar – PV/BA
  • Bebeto – PP/RJ
  • Benes Leocádio – União/RN
  • Beto Pereira – PSDB/MS
  • Beto Richa – PSDB/PR
  • Bia Kicis – PL/DF
  • Bibo Nunes – PL/RS
  • Bruno Farias – Avante/MG
  • Bruno Ganem – Podemos/SP
  • Cap. Alberto Neto – PL/AM
  • Capitão Alden – PL/BA
  • Carla Dickson – União/RN
  • Carlos Gaguim – União/TO
  • Carlos Jordy – PL/RJ
  • Caroline de Toni – PL/SC
  • Castro Neto – PSD/PI
  • Cb Gilberto Silva – PL/PB
  • Cel. Chrisóstomo – PL/RO
  • Célio Silveira – MDB/GO
  • Celso Russomanno – Republicanos/SP
  • Cezinha Madureira – PSD/SP
  • Chris Tonietto – PL/RJ
  • Clarissa Tércio – PP/PE
  • Claudio Cajado – PP/BA
  • Cleber Verde – MDB/MA
  • Cobalchini – MDB/SC
  • Coronel Assis – União/MT
  • Coronel Fernanda – PL/MT
  • Coronel Meira – PL/PE
  • Coronel Ulysses – União/AC
  • Covatti Filho – PP/RS
  • Da Vitoria – PP/ES
  • Dal Barreto – União/BA
  • Damião Feliciano – União/PB
  • Dani Cunha – União/RJ
  • Daniel Agrobom – PL/GO
  • Daniel Freitas – PL/SC
  • Daniela Reinehr – PL/SC
  • Danilo Forte – União/CE
  • Danrlei – PSD/RS
  • David Soares – União/SP
  • Dayany Bittencourt – União/CE
  • Def. Stélio Dener – Republicanos/RR
  • Del. Éder Mauro – PL/PA
  • Del. Fabio Costa – PP/AL
  • Del. Matheus L. – União/PR
  • Delegada Ione – Avante/MG
  • Delegado Bilynskyj – PL/SP
  • Delegado Caveira – PL/PA
  • Delegado Marcelo – União/MG
  • Delegado Ramagem – PL/RJ
  • Delegado da Cunha – PP/SP
  • Detinha – PL/MA
  • Diego Andrade – PSD/MG
  • Diego Coronel – PSD/BA
  • Diego Garcia – Republicanos/PR
  • Dilceu Sperafico – PP/PR
  • Dilvanda Faro – PT/PA
  • Dimas Fabiano – PP/MG
  • Domingos Sávio – PL/MG
  • Doutor Luizinho – PP/RJ
  • Dr Fernando Máximo – União/RO
  • Dr Victor Linhalis – Podemos/ES
  • Dr. Francisco – PT/PI
  • Dr. Frederico – PRD/MG
  • Dr. Ismael Alexand – PSD/GO
  • Dr. Jaziel – PL/CE
  • Dr. Luiz Ovando – PP/MS
  • Dr.Zacharias Calil – União/GO
  • Dra. Alessandra H. – MDB/PA
  • Duda Ramos – MDB/RR
  • Eduardo Velloso – União/AC
  • Eduardo da Fonte – PP/PE
  • Eli Borges – PL/TO
  • Elmar Nascimento – União/BA
  • Ely Santos – Republicanos/SP
  • Enf. Ana Paula – Podemos/CE
  • Eriberto Medeiros – PSB/PE
  • Eros Biondini – PL/MG
  • Euclydes Pettersen – Republicanos/MG
  • Evair de Melo – PP/ES
  • Fábio Macedo – Podemos/MA
  • Fabio Schiochet – União/SC
  • Fábio Teruel – MDB/SP
  • Fausto Pinato – PP/SP
  • Fausto Santos Jr. – União/AM
  • Felipe Becari – União/SP
  • Felipe Carreras – PSB/PE
  • Felipe Francischin – União/PR
  • Félix Mendonça Jr – PDT/BA
  • Fernanda Pessôa – União/CE
  • Fernando Coelho – União/PE
  • Fernando Monteiro – Republicanos/PE
  • Fernando Rodolfo – PL/PE
  • Filipe Barros – PL/PR
  • Filipe Martins – PL/TO
  • Flávio Nogueira – PT/PI
  • Florentino Neto – PT/PI
  • Franciane Bayer – Republicanos/RS
  • Fred Costa – PRD/MG
  • Fred Linhares – Republicanos/DF
  • Gabriel Mota – Republicanos/RR
  • Gabriel Nunes – PSD/BA
  • General Girão – PL/RN
  • General Pazuello – PL/RJ
  • Geovania de Sá – PSDB/SC
  • Geraldo Mendes – União/PR
  • Gervásio Maia – PSB/PB
  • Giacobo – PL/PR
  • Gilberto Abramo – Republicanos/MG
  • GilbertoNascimento – PSD/SP
  • Gilvan da Federal – PL/ES
  • Giovani Cherini – PL/RS
  • Gisela Simona – União/MT
  • Greyce Elias – Avante/MG
  • Guilherme Uchoa – PSB/PE
  • Gustavo Gayer – PL/GO
  • Gustinho Ribeiro – Republicanos/SE
  • Gutemberg Reis – MDB/RJ
  • Helena Lima – MDB/RR
  • Helio Lopes – PL/RJ
  • Henderson Pinto – MDB/PA
  • Hercílio Diniz – MDB/MG
  • Hildo Rocha – MDB/MA
  • Hugo Leal – PSD/RJ
  • Hugo Motta – Republicanos/PB
  • Igor Timo – PSD/MG
  • Ismael – PSD/SC
  • Isnaldo Bulhões Jr – MDB/AL
  • Jadyel Alencar – Republicanos/PI
  • Jeferson Rodrigues – Republicanos/GO
  • Jefferson Campos – PL/SP
  • Jilmar Tatto – PT/SP
  • João Cury – MDB/SP
  • João Maia – PP/RN
  • Joaquim Passarinho – PL/PA
  • Jonas Donizette – PSB/SP
  • Jorge Braz – Republicanos/RJ
  • Jorge Goetten – Republicanos/SC
  • José Medeiros – PL/MT
  • José Nelto – União/GO
  • José Priante – MDB/PA
  • José Rocha – União/BA
  • JosimarMaranhãozi – PL/MA
  • Josivaldo JP – PSD/MA
  • Julia Zanatta – PL/SC
  • Julio Arcoverde – PP/PI
  • Júlio Cesar – PSD/PI
  • Julio Cesar Ribeir – Republicanos/DF
  • Julio Lopes – PP/RJ
  • Juninho do Pneu – União/RJ
  • Junio Amaral – PL/MG
  • Junior Lourenço – PL/MA
  • Júnior Mano – PSB/CE
  • Juscelino Filho – União/MA
  • Kiko Celeguim – PT/SP
  • Lafayette Andrada – Republicanos/MG
  • Lêda Borges – PSDB/GO
  • Leo Prates – PDT/BA
  • Leur Lomanto Jr. – União/BA
  • Lincoln Portela – PL/MG
  • Lucas Ramos – PSB/PE
  • Luciano Amaral – PSD/AL
  • Luciano Bivar – União/PE
  • Luciano Vieira – Republicanos/RJ
  • Luis Carlos Gomes – Republicanos/RJ
  • Luis Tibé – Avante/MG
  • Luisa Canziani – PSD/PR
  • Luiz Carlos Busato – União/RS
  • Luiz Carlos Motta – PL/SP
  • Luiz F. Vampiro – MDB/SC
  • Luiz Fernando – PSD/MG
  • LuizAntônioCorrêa – PP/RJ
  • Lula da Fonte – PP/PE
  • Magda Mofatto – PRD/GO
  • Marangoni – União/SP
  • Marcelo Álvaro – PL/MG
  • Marcelo Crivella – Republicanos/RJ
  • Marcelo Moraes – PL/RS
  • Marcio Alvino – PL/SP
  • Márcio Biolchi – MDB/RS
  • Márcio Honaiser – PDT/MA
  • Márcio Marinho – Republicanos/BA
  • Marcos A. Sampaio – PSD/PI
  • Marcos Pereira – Republicanos/SP
  • Marcos Pollon – PL/MS
  • Marcos Soares – União/RJ
  • Marcos Tavares – PDT/RJ
  • Maria Rosas – Republicanos/SP
  • Mario Frias – PL/SP
  • Mário Heringer – PDT/MG
  • Mário Negromonte J – PP/BA
  • Marreca Filho – PRD/MA
  • Marussa Boldrin – MDB/GO
  • Marx Beltrão – PP/AL
  • Matheus Noronha – PL/CE
  • Maurício Carva lho – União/RO
  • Mauricio Marcon – Podemos/RS
  • Mauricio Neves – PP/SP
  • Mauricio do Vôlei – PL/MG
  • MauroBenevides Fo. – PDT/CE
  • Max Lemos – PDT/RJ
  • Meire Serafim – União/AC
  • Mendonça Filho – União/PE
  • Merlong Solano – PT/PI
  • Messias Donato – Republicanos/ES
  • Miguel Lombardi – PL/SP
  • Mis. José Olimpio – PL/SP
  • Moses Rodrigues – União/CE
  • Murillo Gouvea – União/RJ
  • Murilo Galdino – Republicanos/PB
  • Nelinho Freitas – MDB/CE
  • Nelson Barbudo – PL/MT
  • Nely Aquino – Podemos/MG
  • Neto Carletto – Avante/BA
  • Newton Cardoso Jr – MDB/MG
  • Nicoletti – União/RR
  • Nikolas Ferreira – PL/MG
  • Odair Cunha – PT/MG
  • Olival Marques – MDB/PA
  • Osmar Terra – PL/RS
  • Ossesio Silva – Republicanos/PE
  • Padovani – União/PR
  • Pastor Claudio Mar – União/PA
  • Pastor Diniz – União/RR
  • Pastor Eurico – PL/PE
  • Pastor Gil – PL/MA
  • Pauderney Avelino – União/AM
  • Paulinho da Força – Solidariedade/SP
  • Paulo Abi-Ackel – PSDB/MG
  • Paulo Azi – União/BA
  • Paulo Folletto – PSB/ES
  • Paulo Freire Costa – PL/SP
  • Paulo Guedes – PT/MG
  • Paulo Litro – PSD/PR
  • Paulo Magalhães – PSD/BA
  • Pedro A ihara – PRD/MG
  • Pedro Campos – PSB/PE
  • Pedro Lucas F. – União/MA
  • Pedro Lupion – PP/PR
  • Pedro Paulo – PSD/RJ
  • Pedro Westphalen – PP/RS
  • Pezenti – MDB/SC
  • Pinheirinho – PP/MG
  • Pr.Marco Feliciano – PL/SP
  • Professor Alcides – PL/GO
  • Rafael Fera – Podemos/RO
  • Rafael Prudente – MDB/DF
  • Rafael Simoes – União/MG
  • Raimundo Costa – Podemos/BA
  • Raimundo Santos – PSD/PA
  • Reinhold Stephanes – PSD/PR
  • Renata Abreu – Podemos/SP
  • Renilce Nicodemos – MDB/PA
  • Ricardo Abrão – União/RJ
  • Ricardo Ayres – Republicanos/TO
  • Ricardo Barros – PP/PR
  • Ricardo Guidi – PL/SC
  • Ricardo Maia – MDB/BA
  • Robério Monteiro – PDT/CE
  • Roberta Roma – PL/BA
  • Roberto Duarte – Republicanos/AC
  • Roberto Monteiro – PL/RJ
  • Robinson Faria – PP/RN
  • Rodolfo Nogueira – PL/MS
  • Rodrigo Estacho – PSD/PR
  • Rodrigo Gambale – Podemos/SP
  • Rodrigo Valadares – União/SE
  • Rodrigo da Zaeli – PL/MT
  • Rodrigo de Castro – União/MG
  • Rogéria Santos – Republicanos/BA
  • Romero Rodrigues – Podemos/PB
  • Ronaldo Nogueira – Republicanos/RS
  • Rosana Valle – PL/SP
  • Rosângela Reis – PL/MG
  • Samuel Santos – Podemos/GO
  • Samuel Viana – Republicanos/MG
  • Sanderson – PL/RS
  • Sargento Fahur – PSD/PR
  • Sargento Portugal – Podemos/RJ
  • Sergio Souza – MDB/PR
  • Sgt. Gonçalves – PL/RN
  • Silas Câmara – Republicanos/AM
  • Silvia Cristina – PP/RO
  • Silvye Alves – União/GO
  • Simone Marquetto – MDB/SP
  • Soraya Santos – PL/RJ
  • Sóstenes Cavalcant – PL/RJ
  • Thiago de Joaldo – PP/SE
  • Tiago Dimas – Podemos/TO
  • Tião Medeiros – PP/PR
  • Tiririca – PL/SP
  • ToninhoWandscheer – PP/PR
  • Vermelho – PL/PR
  • Vicentinho Júnior – PP/TO
  • Vinicius Carvalho – Republicanos/SP
  • Vinicius Gurgel – PL/AP
  • Waldemar Oliveira – Avante/PE
  • Wellington Roberto – PL/PB
  • Wilson Santiago – Republicanos/PB
  • Yury do Paredão – MDB/CE
  • Zé Adriano – PP/AC
  • Zé Trovão – PL/SC
  • Zé Vitor – PL/MG
  • Zezinho Barbary – PP/AC
  • Zucco – PL/RS

Votaram NÃO

  • Adriana Ventura – Novo/SP
  • Aécio Neves – PSDB/MG
  • Airton Faleiro – PT/PA
  • Alencar Santana – PT/SP
  • Alice Portugal – PCdoB/BA
  • Amom Mandel – Cidadania/AM
  • Ana Paula Lima – PT/SC
  • Ana Pimentel – PT/MG
  • Antonio Brito – PSD/BA
  • Arlindo Chinaglia – PT/SP
  • Átila Lins – PSD/AM
  • Baleia Rossi – MDB/SP
  • Bandeira de Mello – PSB/RJ
  • Benedita da Silva – PT/RJ
  • Bohn Gass – PT/RS
  • Caio Vianna – PSD/RJ
  • Carlos Sampaio – PSD/SP
  • Carlos Veras – PT/PE
  • Carlos Zarattini – PT/SP
  • Célia Xakriabá – PSOL/MG
  • Célio Studart – PSD/CE
  • Charles Fernandes – PSD/BA
  • Chico Alencar – PSOL/RJ
  • Clodoaldo Magalhãe – PV/PE
  • Cristiane Lopes – União/RO
  • Daiana Santos – PCdoB/RS
  • Dandara – PT/MG
  • Daniel Almeida – PCdoB/BA
  • Daniel Barbosa – PP/AL
  • Daniel Trzeciak – PSDB/RS
  • Daniela Waguinho – União/RJ
  • Del. Adriana A. – PT/GO
  • Del. Bruno Lima – PP/SP
  • Delegada Katarina – PSD/SE
  • Delegado Palumbo – MDB/SP
  • Denise Pessôa – PT/RS
  • Dimas Gadelha – PT/RJ
  • Dorinaldo Malafaia – PDT/AP
  • Douglas Viegas – União/SP
  • Duarte Jr. – PSB/MA
  • Duda Salabert – PDT/MG
  • Emanuel Pinheiro N – MDB/MT
  • Enfermeira Rejane – PCdoB/RJ
  • Erika Hilton – PSOL/SP
  • Erika Kokay – PT/DF
  • Fabio Reis – PSD/SE
  • FernandaMelchionna – PSOL/RS
  • Fernando Mineiro – PT/RN
  • Flávia Morais – PDT/GO
  • Geraldo Resende – PSDB/MS
  • Gilson Daniel – Podemos/ES
  • Gilson Marques – Novo/SC
  • Glauber Braga – PSOL/RJ
  • Guilherme Boulos – PSOL/SP
  • Helder Salomão – PT/ES
  • Ivan Valente – PSOL/SP
  • Ivoneide Caetano – PT/BA
  • Jack Rocha – PT/ES
  • Jandira Feghali – PCdoB/RJ
  • João Daniel – PT/SE
  • Jorge Solla – PT/BA
  • Joseildo Ramos – PT/BA
  • Josias Gomes – PT/BA
  • Juarez Costa – MDB/MT
  • Juliana Cardoso – PT/SP
  • Júnior Ferrari – PSD/PA
  • Kim Kataguiri – União/SP
  • Laura Carneiro – PSD/RJ
  • Lenir de Assis – PT/PR
  • Leonardo Monteiro – PT/MG
  • Lídice da Mata – PSB/BA
  • Lindbergh Farias – PT/RJ
  • Lindenmeyer – PT/RS
  • Lucas Redecker – PSDB/RS
  • Luciano Alves – PSD/PR
  • Luciano Ducci – PSB/PR
  • Luiz Carlos Hauly – Podemos/PR
  • Luiz Couto – PT/PB
  • Luiz Gastão – PSD/CE
  • Luiz Lima – Novo/RJ
  • Luiz Nishimori – PSD/PR
  • Luiza Erundina – PSOL/SP
  • Marcel van Hattem – Novo/RS
  • Márcio Jerry – PCdoB/MA
  • Marcon – PT/RS
  • Maria Arraes – Solidariedade/PE
  • Maria do Rosário – PT/RS
  • Miguel Ângelo – PT/MG
  • Natália Bonavides – PT/RN
  • Nilto Tatto – PT/SP
  • Orlando Silva – PCdoB/SP
  • Otoni de Paula – MDB/RJ
  • Otto Alencar Filho – PSD/BA
  • Padre João – PT/MG
  • Pastor Henrique V. – PSOL/RJ
  • Pastor Isidório – Avante/BA
  • Patrus Ananias – PT/MG
  • Paulão – PT/AL
  • Paulo A. Barbosa – PSDB/SP
  • Paulo Lemos – PSOL/AP
  • Paulo Pimenta – PT/RS
  • Pedro Uczai – PT/SC
  • Prof Marcivania – PCdoB/AP
  • Prof. Reginaldo V. – PV/DF
  • Professora Luciene – PSOL/SP
  • Reginaldo Lopes – PT/MG
  • Reimont – PT/RJ
  • Renildo Calheiros – PCdoB/PE
  • Ribamar Silva – PSD/SP
  • Rodrigo Rollemberg – PSB/DF
  • Rogério Correia – PT/MG
  • Rosangela Moro – União/SP
  • Rubens Otoni – PT/GO
  • Rubens Pereira Jr. – PT/MA
  • Rui Falcão – PT/SP
  • Ruy Carneiro – Podemos/PB
  • Sâmia Bomfim – PSOL/SP
  • Saulo Pedroso – PSD/SP
  • Sidney Leite – PSD/AM
  • Socorro Neri – PP/AC
  • Tabata Amaral – PSB/SP
  • Tadeu Veneri – PT/PR
  • Talíria Petrone – PSOL/RJ
  • Tarcísio Motta – PSOL/RJ
  • Túlio Gadêl ha – Rede/PE
  • Valmir Assunção – PT/BA
  • Vander Loubet – PT/MS
  • Vicentinho – PT/SP
  • Vitor Lippi – PSDB/SP
  • Waldenor Pereira – PT/BA
  • Weliton Prado – Solidariedade/MG
  • Welter – PT/PR
  • Zé Neto – PT/BA
  • ZéHaroldoCathedral – PSD/RR

Não Votaram

  • Afonso Motta – PDT/RS
  • Alex Santana – Republicanos/BA
  • Alfredo Gaspar – União/AL
  • Camila Jara – PT/MS
  • Capitão Augusto – PL/SP
  • Carol Dartora – PT/PR
  • Dagoberto Nogueira – PSDB/MS
  • Domingos Neto – PSD/CE
  • EduardoBolsonaro – PL/SP
  • Elcione Barbalho – MDB/PA
  • Emidinho Madeira – PL/MG
  • Heitor Schuch – PSB/RS
  • Icaro de Valmir – PL/SE
  • Iza Arruda – MDB/PE
  • João Leão – PP/BA
  • JoãoCarlosBacelar – PL/BA
  • José Airton – PT/CE
  • José Guimarães – PT/CE
  • Josenildo – PDT/AP
  • Keniston Braga – MDB/PA
  • Leônidas Cristino – PDT/CE
  • Lucio Mosquini – MDB/RO
  • Luiz P.O Bragança – PL/SP
  • Luizianne Lins – PT/CE
  • Mersinho Lucena – PP/PB
  • Misael Varella – PSD/MG
  • Pompeo de Mattos – PDT/RS
  • Rafael Brito – MDB/AL
  • Ricardo Salles – Novo/SP
  • Stefano Aguiar – PSD/MG
  • Thiago Flores – Republicanos/RO
  • Yandra Moura – União/SE
  • Zé Silva – Solidariedade/MG
  • Zeca Dirceu – PT/PR

