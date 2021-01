Quem é a filha de político que causou polêmica com frasco de Coronavac? Na última terça-feira, a adolescente Juliana Rangel, filha do ex-prefeito de Ponta Grossa (PR), Marcelo Rangel (PSDB), deu o que falar em suas redes. A jovem de 19 anos apareceu em um vídeo no TikTok exibindo um suposto frasco de vacina com a logo do Instituto Butantan. O vídeo também tinha a frase “vacina da covid”.

Filha de político causa polêmica com frasco de Coronavac

O vídeo repercutiu nas redes sociais como se a menina, por ser filha de um ex-político da cidade, tivesse livre acesso ao imunizante contra a COVID-19 produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac, que até o momento não tem aprovação da Anvisa.

No vídeo publicado em seu perfil do TikTok, Juliana causa polêmica com frasco de Coronavac enquanto participa de um desafio onde uma voz narra a frase: “Mostre alguma coisa que você tem em casa que provavelmente ninguém mais tenha e você acha muito legal”.

O Instituto Butantan se manifestou sobre o caso e afirmou que o frasco de imunizante em questão é da Coronavac, mas estava vazio, e era apenas uma amostra considerada uma “lembrança” de visita ao Instituto.

Em dezembro de 2020, o ex-prefeito Marcelo Rangel, enquanto ainda no cargo de prefeito, postou em suas redes sociais uma foto onde celebrava ao lado do governador do Estado de São Paulo, João Doria, o contrato de parceria entre Ponta Grossa com o Instituto Butantan e o governo paulista para o fornecimento da vacina.

Na foto, há a seguinte legenda: “Está feito! Ponta Grossa firma convênio com o Instituto Butantan e o Governo de São Paulo para distribuição da vacina em nossa cidade”

Em uma outra foto, Marcelo Rangel posa com um frasco do imunizante Coronavac na mão. Entende-se que o frasco seja o mesmo que causou polêmica nas redes sociais de sua filha, Juliana Rangel.