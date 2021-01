Redes sociais convocam novo panelaço contra Bolsonaro

Na noite de hoje (15) deve acontecer um panelaço como meio de manifestação contra o governo. A convocação feita por meio da hashtag #BrasilSufocado, que critica a omissão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com a pandemia de covid-19, principalmente após o caos no sistema de saúde de Manaus.

O panelaço além de ser uma manifestação contra as atitudes do governo federal, é também um pedido de impeachment do presidente. O evento está marcado para ter inicio às 20h30.

Quem convocou o panelaço?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Membros da direita e esquerda politica estão convocando as pessoas para ir às janelas se manifestar. João Amoedo do partido do Novo e Fernando Haddad do PT fizeram o chamado.

Páginas como de diferentes espectros políticos como Frente Popular do Brasil, Vem pra rua ou o MBL, também convocaram as pessoas.

Na manhã de hoje, o comandante do Caldeirão do Huck publicou uma imagem no Twitter com palavras em caixa alta: “Sem oxigênio, sem vacina e sem governo. Panelaço, sexta, 20h30. Brasil sufocado”. Além disso, o apresentador está cotado para disputar a Presidência da República nas próximas eleições, marcadas para outubro de 2022. Mas sem chapa ou partido definido.

Caos em Manaus

Desde quinta-feira (14), parte do país se comoveu com a situação em que Manaus sem encontra, com falta de oxigênio nos hospitais. Por isso, ativistas e artistas usuram as redes sociais para se manifestar e exigir que o governo tome atitudes para ajudar a população do Amazonas. Também criticaram a postura de Jair Bolsonaro com relação à pandemia da COVID-19.

Artistas como Whinderson Nunes e Gusttavo Lima se movimentaram para comprar cilindros de oxigênio e enviar ao local.