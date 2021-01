30 milhões de seringas são requisitadas pelo Governo para vacinação

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a Abimo, 30 milhões de seringas foram requisitadas pelo Governo Federal e devem ser destinadas aos Estados brasileiros para o início da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19.

O novo pedido de insumos, somados às outras 30 milhões de seringas já adquiridas pelo Ministério da Saúde no início de janeiro, totalizam o fornecimento de 60 milhões de equipamentos para a aplicação de imunizantes contra o coronavírus.

Segundo o superintendente da Abimo, Paulo Henrique Fraccaro, o Governo Federal fez a requisição de insumos com três empresas, para cada qual solicitou 10 milhões de equipamentos com entrega até o dia 13 de fevereiro. A Abimo também informou que uma das empresas pediu que o Governo reconsidere a requisição de seringas de 1 ml, uma vez que o seriam mais difícil produzir no volume solicitado e para a data prevista. As empresas já estariam em negociação sobre a capacidade das 30 milhões de seringas requisitadas pelo Governo.

No início de janeiro, a Secretaria do Comércio Exterior do Ministério da Economia restringiu a exportação de seringas e agulhas ao exterior. Os insumos foram incluídos na lista de produtos que precisam de licença especial para serem exportados. A mudança atendeu um pedido do Ministério de Saúde para garantir a quantidade adequada de materiais para o início do plano nacional de vacinação.

Estados vão à Justiça

Ainda nesta quarta-feira (13), o governo do Espírito Santo ingressou no Supremo Tribunal Federal na tentativa de impedir que o Governo Federal requisite insumos comprados pelo Estado para o cumprimento do plano local de vacinação contra a COVID-19. Anteriormente, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski já havia determinado que a União não poderia confiscar agulhas e seringas já compradas pelo governo do Estado de São Paulo.

Na ocasião em que requisitou seringas do Estado de São Paulo, o STF concedeu ao Ministério da Saúde 5 dias para que a situação do estoque de insumos do Ministério da Saúde fosse esclarecida. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que “Não existe falta de seringa”.

Palavra final da Anvisa

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou nesta quarta-feira (13) que as decisões sobre a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e Vacina de Oxford serão divulgada no próximo domingo, dia 17. A decisão será tomada pelos cinco membros da Diretoria Colegiada, em encontro onde irão analisar os dados de relatórios elaborados pelas áreas técnicas de ambos os laboratórios. A decisão ocorre por votação, na parte da manhã, e será transmitida no canal da Anvisa no YouTube.