Amazonas sem oxigênio: como doar para ajudar Manaus

O estado do Amazonas vive uma situação de emergência e calamidade devido ao novo pico de casos da Covid-19, em meio à segunda onda da doença na região. A escalada no número de mortes e principalmente a falta de oxigênio em Manaus foram o estopim para manifestações de milhares de pessoas nas redes sociais. Inclusive, celebridades e artistas entraram na onda de protestos pela internet e também se uniram para desenhar um plano de como ajudar Manaus.

Organizações e instituições sem fins lucrativos estão promovendo campanha online para arrecadar fundos para comprar materiais hospitalares para a região, confira tudo sobre a seguir.

O que está acontecendo no Amazonas?

O estado do Amazonas registrou 3.816 novos casos de Covid-19, sendo 2.516 somente em Manaus na quinta-feira (14). Foi o maior número de novos casos registrados no estado e na capital amazonense desde o início da pandemia, em março de 2020.

Ainda nesta quinta, o pesquisador da Fiocruz-Amazônia Jesem Orellana relatou que não há mais oxigênio nos hospitais de Manaus e que “os hospitais viraram câmaras de asfixia”. O sistema de saúde do Amazonas colapsou devido ao grande número de internações de pacientes com a Covid-19, o que provocou uma demanda por oxigênio quase três vezes superior ao que os fornecedores são capazes de entregar.

Uma profissional de um hospital da capital amazonense relatou que que os pacientes estão sendo “ambuzados”, ou seja, recebendo oxigenação de forma manual, já que os respiradores estão sem oxigênio. A ativista Cristina Tardáguila, em suas redes sociais, mostra uma fila de pessoas que tentam encher cilindros de oxigênios para seus familiares.

Como ajudar Manaus?

O projeto social BorAjudar (@borajudar) criou a campanha online SOS AM, com o objetivo de arrecadar itens hospitalares essenciais para pacientes e profissionais de saúde no estado do Amazonas. As doações, aceitas em qualquer valor, estão sendo feitas por meio do PIX.

A campanha se iniciou no dia 11/01, antes da escassez de oxigênio provocada por um novo pico de casos da Covid-19 no estado. A meta inicial dos organizadores era de R$ 30.000,00. Ontem (14), as entidades anunciaram que já arrecadaram R$ 340.617, 80 – marca inesperada em tão pouco tempo. No entanto, como a crise no Amazonas cresce de forma rápida, as instituições ressaltam que os esforços não podem parar.

Ainda porque a demanda de materiais está sendo muito grande, a iniciativa se uniu a outros projetos como o Salaada Solidário @salaadasolidario, o Amor Sem Caô (amorsemcao) e o Projeto + Amor Manaus @maisamor.am. A campanha SOS AM está organizando o destino de todas as doações em três frentes:

Cilindros de oxigênio, comprados com valores recebidos pelas doações

Auxílio no transporte e distribuição dos cilindros que os artistas vão enviar

Instrumentos hospitalares e EPI’s

A organização da campanha também faz um apelo para quem não pode doar dinheiro: divulgue ao máximo a iniciativa nas redes sociais e cobre o poder público (prefeitos, governadores e o presidente) para maiores atitudes.

Como doar para o SOS AM?

Faça sua doação por meio de um dos PIX abaixo ou entre em contato com as organizações para solicitar a conta para transferência.

Mais informações podem ser consultadas pelos seguintes telefones:

(92) 98134-0832

(92) 98157-8588

(92) 99115-6756

Como ajudar Manaus – artistas que estão se mobilizando

O humorista Whindersson Nunes usou seu Twitter, na noite de quinta-feira (14), para anunciar que estava providenciando a compra e envio de cilindros de oxigênio para hospitais de Manaus.

Além de Whindersson, nomes como Marcelo Adnet, a atriz e apresentadora Tata Werneck, o youtuber Felipe Neto, as cantoras sertanejas Simone e Marília Mendonça, e o ator Bruno Gagliasso também entraram na corrente do bem para ajudar a região. Gusttavo Lima garantiu a compra de 150 cilindros.

Os famosos relataram, no entanto, a falta de viabilização do transporte dos cilindros comprados até o Amazonas, que deve ser feito pela Força Aérea Brasileira (FAB) – que não estava atendendo aos pedidos dos artistas.

Veja os famosos que estão se mobilizando aqui.