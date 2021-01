Manaus, capital do Amazonas, tem sofrido com o caos por conta da pandemia do covid-19, a cidade lida com a falta de oxigênio nos hospitais. Desde quinta-feira (14) o assunto tomou as redes, o acontecimento sensibilizou pessoas de diversos estados do país e fez celebridades agirem. Além de mostrarem sua revolta e divulgarem o que está acontecendo na região, Whindersson, Tatá Werneck, Marcelo Adnet, Gusttavo Lima, e outro famosos, se juntaram para comprar e doar cilindros de oxigênio para Manaus.

Famosos providenciam oxigênio para Manaus

Na noite desta quinta-feira (14) Whindersson se pronunciou no Twitter sobre os recentes acontecimentos em Manaus e pediu ação dos colegas artistas. “Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho né, vamos retribuir?”, escreveu o humorista, que além de cobrar os colegas famosos revelou estar providenciando 20 cilindros de oxigênio para Manaus. Na publicação, Marcelo Adnet também se comprometeu a ajudar na causa.

Entre os famosos que estão se mobilizando para levar oxigênio para Manaus, também está Gusttavo Lima. O sertanejo vai enviar 150 cilindros à cidade. “Estamos desenhando toda a logística e sábado estará chegando “, informou o cantor.

No Instagram, Tatá Werneck elogiou a atitude de Whindersson e disse que vai comprar 10 cilindros. No Twitter, a apresentadora pediu que os colegas com boas condições financeiras também ajudem: “estava divulgando e não sabia como ajudar. Whindersson maravilhoso encontrou uma maneira. Sem querer ser babaca, mas queria muito chamar meus amigos que tem condições para, se puderem , ajudarem também. Sei que não vai fazer diferença pra vocês e vai salvar vidas”.

Tava divulgando e não sabia como ajudar. @whindersson maravilhoso encontrou uma maneira. Sem querer sem babaca mas queria mto chamar meus amigos que tem condições para, se puderem , ajudarem tb. Sei que não vai fazer diferença pra vcs e vai salvar vidas! https://t.co/f18SEBQtPX — Tata werneck (@Tatawerneck) January 14, 2021

Marcelo Adnet posta nota fiscal

Na publicação em que Whindersson pediu a ajuda dos colegas famosos para conseguir cilindros de oxigênio para Manaus, um usuário do Twitter questionou Marcelo Adnet sobre sua promessa de ajuda, o global chegou a publicar a nota fiscal de sua doação para confirmar o envio do dinheiro. “Fiscal de depósito? Bora ajudar”, escreveu.

Fiscal de depósito? Bora ajudar! pic.twitter.com/BOimwn93ku — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) January 14, 2021

Whindersson faz mutirão com famosos por oxigênio para Manaus

O humorista fez muito mais do que doar e se pronunciar nas redes sociais, o ator revelou que estava entrando em contato com artistas pelo Whats app para pedir ajuda com doações.

Whindersson citou o nome de diversos famosos, como Marília Mendonça e Tierry, que ao lado do humorista também estão doando cilindros de oxigênio para Manaus. Hugo Gloss comentou no tweet do piauiense falando que também doaria. Whindersson também fez um agradecimento a quem está ajudando com as doações: “Deus abençoe vocês”

To no whats com a galera Tirullipa 10 cilindros de 50L

Tata Werneck 10 cilindros 50L

Simone 10 cilindro 50L

Tierry 10 cilindros 50L Vai dar certo pivete — Whindersson Nunes (@whindersson) January 14, 2021

Marília Mendonça + 20 cilindros

Safadao e Thyane + 20 cilindros

Richarlison Andrade Jogador + 10 cilindros Chama — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Que Deus abençoe vocês! pic.twitter.com/HwIYYa5AvI — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

O que está acontecendo em Manaus?

A campanha “Oxigênio para Manaus” tem sido assunto na mídia e redes sociais. A cidade tem sofrido com uma crise de abastecimento de cilindros de oxigênio, a falta tem afetado gravemente o Estado, que tem tido cada vez mais internações por conta da pandemia do covid-19. Nas redes, moradores da região tem pedido ajuda de anônimos, governantes e famosos para que a crise da falta de oxigênio em Manaus seja resolve seja resolvida.

