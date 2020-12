Ame ou odeie: veja quais são os benefícios da uva passas

Queridinha por uns e odiada por outros. Amando ou odiando, a uva passas já se tornou uma tradição nos pratos de fim de ano dos brasileiros. Além dela dividir opiniões e, muitas vezes, agradar pequenos paladares, a iguaria pode ser considerada bem nutritiva. Você conhece os benefícios da uva passas?

Benefícios da uva passas

A uva passas é uma fruta, seca ou desidratada, rica em nutrientes, fibras e compostos bioativos, que além de super saborosa pode agregar diversos benefícios ao corpo e saúde. Ela é antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena e ainda ajuda na digestão.

Outros benefícios da uva passas está em proteger os olhos e possuir uma excelente fonte de energia. Porém os principais benefícios são:

Previne a prisão de ventre

Melhora a saúde dos ossos

Elimina radicais livres

Previne a anemia

Protege a saúde do coração

Rica em vitamina B

Rica em vitamina B, a uva passas contém ferro e é indicada também, por exemplo, para prevenção da anemia. Ela conta ainda com cobre, estimulante natural para a produção contínua de células vermelhas e tem arginina, que é um aminoácido importante para a libido.

Ela ajuda também no fortalecimento do corpo contra fraquezas e mal estar.

Elas podem ser consumidas cruas ou em diversos pratos e podem variar de coloração, de acordo com o seu tipo. As mais comuns são as amarelas, as marrom e as roxas.

Possui um sabor doce, devido ao seu alto conteúdo em fructose e glucose. No processo de secagem, as uvas são espalhadas por esteiras e colocadas ao sol, de duas a três semanas, dependendo do calor.

Por terem um teor doce, a uvas passas podem ser usadas, por exemplo, como adoçante natural. Especialistas recomendam substituir o açúcar por ela em chás, sucos e até vitaminas. Quem a consome diariamente pode estar assegurado de bens feitorias para a própria saúde.