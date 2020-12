Anúncio da vacina contra Covid em SP tem avalanche de memes

Os “memeiros” de plantão realmente não descansam. Momentos após de o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciar o início da primeira fase de imunização no estado, os memes da vacina contra Covid-19 tomaram conta da web. Os internautas que aguardavam ansiosamente pela notícia logo correram para comemorarem a chegada do momento com bom humor.

Como São Paulo foi, até agora, o único estado que anunciou a data prevista para a vacinação, o Brasil em peso decidiu “virar paulista” de última hora para também entrar na fila da vacinação. Para que você fique por dentro dos melhores conteúdos humorísticos, separamos os melhores memes da vacina contra Covid-19. Veja:

Memes da vacina contra Covid-19

🚨 URGENTE 🚨 João Doria afirmou que não precisa ser de São Paulo para receber a vacina, apenas estar em solo paulistano. pic.twitter.com/nlrbXSsyAi — BoraConversarPolítica (@BCPolitica) December 7, 2020

Descer do buser assim na rodoviária de São Paulo pra tomar a vacina pic.twitter.com/Jf8824esg7 — catita (@RandonadmM) December 7, 2020

Chegando em São Paulo pra tomar a vacina bem assim: pic.twitter.com/62q4WIA6EW — BoraConversarPolítica (@BCPolitica) December 7, 2020

Chegando no posto de saúde em São Paulo pra tomar a vacina pic.twitter.com/TAW6wJnNGS — Filipe Tois (@FilipeTois) December 7, 2020

bota bota bota bota bota 🥺 pic.twitter.com/CrF7HTCRhC — luscas (@luscas) December 7, 2020

Vacina contra Covid: qual a programação?

Além dos memes da vacinação contra Covid-19, os paulistanos precisaram ficar por dentro de outras informações importantes. A primeira fase da aplicação da CoronaVac começa no dia 25 de janeiro de 2021 e termina no dia 22 de março do mesmo ano. O público alvo será os profissionais da saúde, os idosos e a população indígena e quilombola. Veja o cronograma:

Trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas: 1° dose em 25 de janeiro e a 2° em 15 de fevereiro;

Pessoas com 75 anos ou mais: 1° dose em 8 de fevereiro e 2° em 1 de março;

70 a 74 anos: 1° dose em 15 de fevereiro e 8 de março;

65 a 69 anos: 22 de fevereiro a 15 de março;

60 a 64 anos: 1 de março a 22 de março.

Quem mora em outro estado poderá tomar a vacina?

Apesar das brincadeiras que circulam na internet com os memes da vacina contra Covid-19 em SP, Dória reforçou que não vai barrar a imunização para pessoas de outro estado. Ou seja, segundo ele, quem estiver em território paulista no período em que as doses estiverem sendo aplicadas, pode ser vacinado, mesmo que não resida no estado.

