Cartão Nacional de Saúde: saiba para que serve e como emitir

Como você deve saber, o Brasil fornece atendimento médico gratuito para todo e qualquer cidadão brasileiro através do Sistema Único de Saúde. Mas para isso, é preciso ter o Cartão Nacional de Saúde.

O que é o Cartão Nacional de Saúde?

O Cartão Nacional de Saúde, popularmente conhecido como “Carteirinha do SUS”, é um documento emitido pelo Governo Federal, criado para unificar o Sistema Único de Saúde, permitindo aos cidadãos brasileiros o acesso à saúde de forma gratuita em qualquer lugar do país.

Além disso, o Cartão é utilizado como um banco de dados do paciente, contendo os registros de atendimentos e procedimentos realizados anteriormente. Assim, são cadastradas as consultas, unidades de atendimento, medicamentos prescritos e quais serviços do SUS foram disponibilizados para aquele indivíduo.

Por isso, é muito importante possuir o Cartão Nacional de Saúde. Somente com ele você pode garantir o acesso à rede pública de saúde e seus serviços gratuitos. Ainda, é válido ressaltar que o atendimento não emergencial só é realizado com a apresentação do cartão. Este, por sua vez, também pode ser utilizado em clínicas privadas conveniadas ao SUS.

Para que serve o Cartão Nacional de Saúde?

De fato, o Cartão Nacional de Saúde possibilita a você, o acesso a diversos benefícios em assistência e promoção da saúde. Confira alguns serviços prestados pelo SUS:

Programa Farmácia Popular;

Sistema Nacional de Doação e Transplante de órgãos;

Rede de atenção Psicossocial;

Prevenção e Controle de HIV/AIDS;

Programa Nacional de Imunização;

Serviços de atendimento móvel de emergência (SAMU);

Programa Mais Médicos;

Como emitir o Cartão Nacional de Saúde?

Para fazer o seu Cartão Nacional do SUS, você deve ir na Secretaria Municipal de Saúde de seu município ou em uma Unidade Básica de Saúde de seu bairro. Para o cadastro, leve RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento e o número do PIS/PASEP.

Em seguida, seu cartão será impresso já com suas informações e o número nacional de identificação. Assim, já é possível realizar o atendimento em qualquer unidade e serviço do SUS em todo o país.

Além disso, você pode realizar um pré-cadastro do cartão do SUS online.

Pré- Cadastro Online

Para agilizar o processo de cadastro e evitar filas, você pode realizar um pré-cadastro online no Portal do Cidadão, solicitando o seu Cartão Nacional de Saúde. Se você não sabe como fazer o procedimento, siga essas instruções: Primeiro acesse o site do Portal do Cidadão. Em seguida, preencha os campos de Nome Completo, CPF, Nome da Mãe, Data de nascimento, e município de nascimento.Depois, marque a caixinha anti-robô e confirme. Após o preenchimento, será gerado um protocolo de cadastro. Imprima! Por fim, leve o protocolo em uma unidade de saúde para ser validada junto ao operador. Pronto! Feito isso, você já tem a solicitação para seu cartão físico. Até ele não chegar você pode usar o protocolo para atendimentos.

Como emitir a 2ª Via do Cartão Nacional de Saúde

Perdeu o seu Cartão Nacional de Saúde? Não tem problema, você pode tirar a 2ª Via de forma rápida e prática! Entretanto, é preciso que você vá até uma unidade básica de saúde e solicite a segunda via.

Contudo, é preciso levar seus documentos pessoais! Além disso, também é possível fazer a solicitação pelo site.

Aplicativo DigiSUS: o Cartão Virtual do SUS

Embora as as opções para emitir o cartão nacional de saúde, sejam inúmeras, você ainda pode ter ele em seu telefone. Parece mentira né? Mas com as tecnologias, tudo ficou muito mais fácil!

Pensando em melhorar a facilidade, o Ministério da Saúde lançou em 2015, um aplicativo que permite você tenha acesso à todas informações de cadastro no sistema do SUS pelo seu celular. Não é demais?

Dessa forma, você consegue monitorar atendimentos e colocar informações mais precisas sobre a sua saúde. Por exemplo, você pode informar seu tipo sanguíneo, alergias e medicamentos que você usa. Além disso, você poder adicionar contatos de emergência, caso algo aconteça com você.

Para utilizar o aplicativo, é bastante simples, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Acompanhe o passo-a-passo a seguir:

Procure na lojinha por “Meu DigiSUS”. Clique em baixar. Clique em instalar. Faça seu login com o número do cartão e a senha do Portal do Cidadão; Está feito!

Desse modo, você pode utilizar a versão virtual em suas consultas ao invés do impresso, tendo ele em qualquer lugar a um toque de distância. Fácil!

Agora que você já sabe para que serve e como emitir seu Cartão Nacional de Saúde, compartilhe essa matéria para outras pessoas!