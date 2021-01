Conecte SUS: o que é e para que serve o aplicativo

O SUS, além de ser o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, também possui uma versão digital para administrar os serviços de saúde ofertados à população brasileira. Estamos falando do Conecte SUS, um aplicativo oficial do Ministério da Saúde que serve como a plataforma de comunicação entre os cidadãos e o SUS. Segundo a pasta, o aplicativo irá auxiliar as autoridades a organizar a vacinação contra a Covid-19, portanto, veja a seguir o passo a passo para tê-lo em mãos!

O que é o Conecte SUS?

O Conecte SUS Cidadão é uma nova versão do antigo aplicativo do Ministério da Saúde, que foi reestruturado a partir do Meu DigiSUS. O intuito do app é monitorar os atendimentos, serviços e internações realizadas nos pontos de saúde do SUS. O usuário, além de ter acesso ao seu histórico de atendimento, terá acesso a sua caderneta de vacinação e outras informações de atendimentos, serviços ou de suas necessidades.

Para que serve o Conecte SUS?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O app permite emitir o cartão virtual do SUS pela Internet para ter o documento sempre em mãos no celular Android ou iPhone (iOS). Além disso, o cidadão pode consultar diversos serviços do SUS que estão no seu entorno como Postos de Saúde, Maternidades, Centros de Especialidade, Farmácia Popular e mais.

O usuário ainda pode ficar por dentro de todas as notícias vindas do Ministério da Saúde, como informações sobre a Covid-19, vacinação e mais. O cidadão também vai receber no aplicativo as novidades a respeito de consultas, atendimentos, retiradas de medicamentos e mais cadastrados em seu nome. Informações a respeito de exames feitos no SUS também estão disponíveis no app.

Cartão do SUS digital

Pelo aplicativo Conecte SUS é possível fazer e consultar o seu Cartão do SUS e agora você pode fazer o seu Cartão diretamente pela internet. Quando você emitir o seu cartão virtual pelo aplicativo, você poderá utilizá-lo no lugar do físico, já que os dois possuem a mesma validade.

Como faço meu cadastro no aplicativo?

O app está disponível nas lojas App Store e Google Play Store dos smartphones. O app Conecte SUS, assim como outros serviços digitais fornecidos pelo Governo Federal, faz uso de autenticação fornecida pelo ministério da economia através do site do governo, para unificar os acessos do cidadão. Siga o passo a passo para baixar o aplicativo em seu celular e usufruir dos serviços prestados.

Baixe o App Conecte SUS (Android e iOS);

Na tela inicial, clique em “Começar”;

Em seguida, selecione o botão “Entrar”;

Insira seu CPF e senha do acesso Gov.br;

Caso não possua conta no Gov.br, clique em “Criar conta”;

Aceite os termos de uso para acessar o App;

Ao entrar no App, você irá deverá clicar no botão laranja, localizado no canto inferior direito da tela;

O seu cartão virtual do SUS aparecerá na tela, então, basta clicar no ícone de “Download” representado por uma flecha apontada para cima e pronto!

Aplicativo Conecte SUS e a vacina contra Covid-19

O aplicativo Conecte SUS vai atualizar em tempo real a situação vacinal de cada cidadão brasileiro. Segundo o Ministério da Saúde, cada dose aplicada será registrada na carteira digital de vacinação do usuário, identificado por meio do CPF ou do CNS (Cartão Nacional de Saúde). Também serão registrados o tipo de vacina, seu lote de fabricação e a data em que foi tomada a dose.

Por mais que o aplicativo possa ajudar o governo a organizar a imunização da população, é importante ressaltar que o cartão SUS não é obrigatório para a vacinação contra a Covid-19 — uma opção é mostrar um documento de identificação com CPF no posto de saúde.