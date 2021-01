Confira 7 dicas para reduzir o consumo de açúcar

Reduzir o consumo de açúcar é uma das metas comuns ao se iniciar um ano. De maneira geral, o brasileiro tende a ingerir cerca de três vezes a quantidade limite de 25 g. Em 2021, quer investir em autocuidado consciente para melhorar a saúde? Listamos sete dicas.

Como reduzir o consumo de açúcar?

Segundo a nutricionista Nayara Miranda, da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza, os benefícios de diminuir a quantidade do produto é possibilidade de perda de peso, menor risco de doenças cardiovasculares, regulação do apetite, melhora no paladar e favorecimento da redução da ansiedade.

Alguns hábitos podem ajudar a reduzir o consumo de açúcar. Mas lembre-se que o acompanhamento de um nutricionista ou nutrólogo leva a uma orientação individualizada, evitando erros e respeitando seu organismo. Confira:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

1 – Não seja radical

Cortar todo o açúcar da dieta não é o melhor caminho. Restrições severas podem levar ao perigo de uma compulsão alimentar. A falta de outros carboidratos também pode gerar mais vontade de ingerir doces. Portanto, invista em redução gradual.

2 – Evite refrigerante

Refrigerantes contam com quantidade considerável de açúcar. Uma lata de 350 ml de Coca-Cola, por exemplo, tem 37 gramas, o que equivale a 7 colheres e meia de chá (5 gramas cada). Para matar a sede, prefira água e sucos naturais diluídos.

3 – Troque doces por frutas na sobremesa

Resista à tentação de comer tortas e bolos na sobremesa para reduzir o consumo de açúcar. Substitua as iguarias por frutas para uma refeição mais saudável. Algumas delas ainda têm compostos que ajudam na digestão, como o abacaxi e o mamão.

4 – Acostume o paladar para reduzir consumo de açúcar

Se você usa muito açúcar no café e outras bebidas, que tal reduzir a quantidade aos poucos? Assim, abre espaço para ir se acostumando ao sabor real da iguaria, passando a apreciá-lo.

5 – Reduza alimentos industrializados

“Cuidado com o excesso no consumo de alimentos ultraprocessados e processados. Alimentos industrializados, tendem a ter quantidades grandes de açúcar. Dê preferência então, a alimentos e preparações in natura ou minimamente processados”, recomenda o site da Unimed Fortaleza.

6 – Fique atento aos rótulos para reduzir consumo de açúcar

Na hora de comprar alimentos, crie o hábito de verificar a tabela nutricional disponível no rótulo. “Um produto com 5 gramas de açúcar por cada 100 gramas é considerado com baixo teor de açúcar”, informa o site da Vitalmed.

7 – Dê preferência para refeições feitas em casa

Mesmo em restaurante com preparo aparentemente mais caseiro, não é possível saber quais alimentos levam açúcar e nem a quantidade. O molho da salada, por exemplo, pode trazer o item na composição e você nem imaginar. Quando você mesmo cozinha, tem controle do que vai na receita. Dê preferência por temperos e alimentos naturais.

Chá para aumentar a imunidade: conheça as principais receitas caseiras