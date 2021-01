Confira os documentos para a vacinação contra COVID-19

Segundo o Ministério da Saúde, a imunização contra o coronavírus deve começar entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Até o momento, estão sob o análise da Anvisa para uso emergencial os imunizantes Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz; Mas são necessários quais documentos para a vacinação contra COVID-19?

Segundo o plano de imunização nacional do Governo Federal, todas as pessoas serão vacinadas contra a o coronavírus, mesmo que não apresentem algum documento de identificação. Entretanto, é necessário comprovar que pertence ao grupo prioritário correspondente à fase da vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde, é importante informar o número do CPF no ato da imunização, para fins de controle, além de apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS), também conhecido como o cartão do SUS. Para ter o cartão é necessário se cadastrar através do site ConecteSUS.

Para o acompanhamento em tempo real da situação vacinal de cada brasileiro, o Ministério da Saúde ainda disponibilizou o aplicativo Conecte SUS. Através dele, cada dose aplicada será registrada em uma carteira digital de vacinação do usuário, que é identificado através de seu CPF ou Cartão Nacional de Saúde. No aplicativo é registrado o tipo de vacina, seu lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo o plano nacional de imunização, está sendo desenvolvido também um sistema que gera um QR-code para facilitar a identificação do usuário durante o processo de imunização. Esse código poderá ser gerado pelo próprio cidadão, também no aplicativo do Conecte SUS. O Ministério da Saúde ainda afirma que o registro do paciente nas bases de dados poderá ser feito no momento do atendimento, com o uso do CPF ou CNS.

Documentos necessários para a vacinação contra COVID-19

O cartão do SUS possui dados individuais de cada um dos brasileiros usuários do Sistema Único de Saúde, bem como histórico de atendimento, consultas, procedimentos, serviços prestados ao cidadão, e quais profissionais foram responsáveis pelo atendimento.

O cartão é gratuito e pode ser feito através da Secretaria Municipal de Saúde, pelo Conecte SUS ou qualquer unidade de Saúde do Sistema Único de Saúde. Para emitir o cartão é necessário apresentar RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento. Em determinados municípios é necessário apresentar também um comprovante de residência.

O Ministério da Saúde ressalta que ninguém será impedido de receber atendimento por não portar um cartão do SUS.