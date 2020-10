Covid-19: exame de sangue pode prever gravidade da doença

Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) desenvolveram uma metodologia que permite prever se há risco de complicações em pacientes contaminados pelo coronavírus. O método indica que um simples exame de sangue pode apontar gravidade da covid-19.

O estudo analisou o conjunto de proteínas presentes no plasma do sangue para descobrir se corresponde a um padrão classificado como “alto risco”. A pesquisa, que contou com o auxílio da Fapesp, foi divulgada em formato de artigo na plataforma medRxiv. “Nós identificamos um grupo de moléculas cujo nível está significativamente mais elevado no plasma de pacientes com a forma grave da covid-19, com destaque para as proteínas SAA1 [proteína amiloide A1 sérica] e a SAA2 [proteína amiloide A2 sérica]. Nossa proposta é que essa análise do plasma seja feita assim que a pessoa tiver o diagnóstico confirmado pelo teste de RT-PCR. E, caso ela apresente o perfil de alto risco, o médico já poderia adotar uma conduta mais direcionada“, diz Giuseppe Palmisano, professor do ICB-USP (Instituto de Ciências Biomédicas) e coordenador do projeto.

O pesquisador ressalta ainda que será necessário confirmar o diagnóstico e sua utilidade com grupos maiores no Brasil e no exterior.

Pacientes com Covid-19 de dois hospitais foram voluntários

Os testes foram feitos com 117 amostras colhidas em pacientes com covid-19 atendidos no Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas (HC) da FM (Faculdade de Medicina) da USP, com a colaboração dos médicos Rinaldo Focaccia Siciliano e José Carlos Nicolau. Os voluntários tiveram seus dados comparados por idade, sexo e doenças, como diabetes, obesidade ou hipertensão.

Para identificas as proteínas existentes, os estudiosos usaram um espectrômetro de massas – equipamento comum nos hospitais brasileiros e bastante usado em análises clínicas. É possível, assim, identificar a presença de fungos, bactérias, além de descobrir as espécies de microorganismos. Neste estudo, os pesquisadores utilizaram 88 amostras para treinar o software a identificar quais delas pertenciam a pacientes hospitalizados (alto risco) e quais apresentavam sintomas leves (baixo risco) da covid-19

Foi observado que o perfil de proteínas do plasma era diferente o suficiente para separar os dois grupos de pacientes – de alto e baixo risco . Segundo Palmisano, eles identificaram quais eram as proteínas que estavam mais abundantes no grupo de alto risco. “Chegamos à SAA1 e à SAA2. Os níveis dessas proteínas no plasma de pacientes com alto risco também foram avaliados com outras técnicas, confirmando o resultado obtido“, finaliza o pesquisador.