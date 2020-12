Datafolha: 74% das pessoas não irão se reunir com pessoas fora de casa

Com a chegada do fim de ano, é comum a reunião entre parentes e amigos nas festas Natal e Ano Novo. Este ano, porém, devido à pandemia do coronavírus, o cenário pode ser outro. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revela que 76% dos brasileiros não irão se reunir com pessoas que não vivam na mesma casa durante as festividades.

Os dados foram colhidos pelo Datafolha por telefone celular entre os dias 8 e 10 de dezembro e ouviu 2.016 pessoas em regiões e estados. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Pai de Márcio Garcia morre de Covid-19; veja declaração do ator

Datafolha: veja o resultado por perfil dos entrevistados

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com o Datafolha, o número de pessoas que disseram que não vão se reunir nas festas de fim de ano ficou assim:

78% das mulheres disseram que não irão se reunir com pessoas de fora;

70% dos homens disseram que não irão se reunir com pessoas de fora.

Entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que durante a pandemia deu várias declarações contra as medidas sanitárias e de isolamento, o número também foi grande. A maioria (69%) não vai encontrar com pessoas que moram fora de sua casa no Natal e Ano Novo.

Já a classe média é a que mais pretende se reunir com integrantes de outras casas. Das pessoas que ganham acima ou que têm ensino superior, 47% e 37%, respectivamente, irão se reunir fora do ambiente domiciliar, segundo o Datafolha.

Recomendações para as confraternizações

Para diminuir os riscos da transmissão do novo coronavírus, a Fundação Fio Cruz lançou uma cartilha com dicas para as festas de fim de ano. Para a instituição, o mais seguro é se manter dentro de casa, em reunião apenas com pessoas com moram com você. Veja:

Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo; Tenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a mantenha limpa e seca entre os usos; Tenha uma máscara limpa extra, para o caso de necessidade de troca (tempo de uso, umidade ou sujeira); Evite aglomerações e mantenha a distância de, pelo menos, 2 metros entre os participantes; Evite apertos de mão ou abraços; Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite o uso de ar-condicionado; Lave as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou use álcool; Não compartilhe objetos, como talheres ou copos; Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros convidados (ex: utensílios para servir a comida, jarras e garrafas), lave as mãos com água e sabão ou álcool

Convidados

Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que as pessoas mantenham distância de 2 metros entre si; Oriente seus convidados a levarem suas próprias máscaras; Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto. Caso alguém esteja contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente; Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite o uso de ar condicionado; Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos; Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora da ceia. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas; Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro. Evite o uso de tolhas de pano; Disponibilize álcool em gel nos ambientes; Utilize lixeiras com pedais para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar colocar as mãos na tampa. Lave as mãos após esvaziar a lata de lixo.