Dor nas costas: descubra as causas, tipos e o que fazer para aliviar

Neste ano, a expressão “dor nas costas” ganhou destaque nos termos de pesquisa do Google logo após o início da pandemia de Covid-19. Isso porque o isolamento social deixou muita gente confinada e tendo que improvisar um canto de sua casa para fazer o home office.

Fora que antes do coronavírus, as dores na coluna já eram uma queixa de 80% da população do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Portanto, para você entender melhor as causas, tipos e o que fazer para aliviar a dor nas costas, o DCI conversou a fisioterapeuta e pós-graduanda em osteopatia, Isabela Gomes Aquino; e com o educador físico, Matheus Wingert de Moraes.

Quais são as causas da dor nas costas?

Como você viu, a dor nas costas é um dos incômodos mais comuns do mundo, além de ser o principal motivo de afastamento no Brasil. De acordo com dados do INSS, a lombalgia (dor na lombar) chegou a 83,8 mil casos em 2017.

De modo que se você sentir esse desconforto, tome cuidado e entenda, antes de tudo, as suas causas. A especialista Isabela Gomes Aquino explica que existem inúmeros fatores que podem causar as dores na coluna.

Entre eles estão: o sedentarismo, a má postura, trabalhar por muitas horas na mesma posição, sapatos inadequados, carregar muito peso, a prática inadequada de atividades físicas, sobrepeso e a questão genética.

Mas ainda há, segundo Isabela, outros fatores mais graves que ocasionam a dor nas costas. “Como a artrose, hérnia de disco, bico de papagaio ou outra patologia no corpo em que a dor pode estar se manifestando na coluna”, explica.

Portanto, a dica é: comece a reparar nos seus hábitos para traçar uma relação com esse incômodo. Mas vamos entender abaixo mais detalhes dessa causa:

Má postura e dores nas costas

Trabalhar no computador sentado no sofá ou na cama pode ser confortável a princípio, mas você paga um preço alto pela sua saúde. No começo você pode sentir uma dor pontual, mas com o tempo a dor nas costas fica cada vez mais constante e piora de vez.

Segundo a fisioterapeuta, a má postura sobrecarrega algumas estruturas do nosso corpo, que vão sofrendo desgastes e lesões. “A má postura não é sempre a causa de uma patologia na coluna, mas se já existe uma tendência, ela vai sobrecarregar mais aquela região e piorar o quadro”, frisa.

Logo, atenção redobrada para esses hábitos a fim de evitar a má postura:

Computador mal posicionado

Mesa de trabalho na altura incorreta

Ficar com a coluna curvada ou torta sentado ou em pé

Pescoço constantemente para baixo ao mexer no celular

Usar cadeira de trabalho sem ajuste específico

Dormir em posição desconfortável

Esforço inadequado durante o trabalho (principalmente em profissões como dentista ou massagistas que ficam com a coluna flexionada por muito tempo)

Sedentarismo

Não é novidade para ninguém que o sedentarismo é um dos grandes vilões do mundo moderno. Então, é simples e óbvio dizer que ele também é um dos fatores para as dores nas costas. Mas como?

A relação entre o sedentarismo e a dor nas costas, segundo o educador físico Matheus Wingert, está no fato de que o corpo que não se movimenta fica com a musculatura esquelética enfraquecida e encurtada. “Isso gera tensões e sobrecarga nas articulações”.

É por isso que praticar atividade física regularmente é uma das melhores maneiras para prevenir a dor nas costas e aliviar em quem já tem. “O exercício fortalece a musculatura e traz resistência ao nosso corpo”, complementa a especialista Isabela.

Lesões com exercícios

Por outro lado, o excesso de exercícios ou a sua prática inadequada também causa dor na coluna. Para identificar se o desconforto é causado por má postura, por exemplo, ou por lesões provenientes de exercícios, faça uma avaliação médica e procure especialistas como um fisioterapeuta ou educador físico.

“Estes profissionais poderão avaliar se a dor é proveniente de trauma, como acidentes, tombos, sobrecarga; ou da genética, como desvios na coluna, desgastes etc”, diz Matheus.

Dor nas costas: tipos e danos à saúde

Depois que você investigou a causa da dor nas costas, é importante saber também os tipos de dores e os seus danos à saúde. Segundo a fisioterapeuta, no início a dor pode ser algo simples e fácil de ser resolvida, mas com o passar do tempo ela pode evoluir para complicações mais sérias e prejudicar a qualidade de vida.

Mas se você ainda está em dúvida sobre os tipos de dores nas costas, veja a seguir as mais comuns. Contudo, lembre-se de buscar sempre a ajuda de especialistas.

Dor no início das costas: conhecida como dor na cervical, ela fica um pouco abaixo do pescoço e pode ser uma dor causada por torcicolo ou tensão.

conhecida como dor na cervical, ela fica um pouco abaixo do pescoço e pode ser uma dor causada por torcicolo ou tensão. Parte superior das costas: essa dor pode acontecer por conta do cansaço ou má postura.

essa dor pode acontecer por conta do cansaço ou má postura. Dor no meio das costas: na região dorsal da coluna, a dor pode ser causada por contratura muscular ou desvios de coluna.

na região dorsal da coluna, a dor pode ser causada por contratura muscular ou desvios de coluna. Incômodo nos dois lados e no fim da coluna: muitas vezes pode ser um problema renal.

muitas vezes pode ser um problema renal. Lombalgia: a dor na lombar atinge o inferior das costas e é a mais frequente de todas. Geralmente o desconforto se irradia para uma ou ambas nádegas e/ou pernas.

a dor na lombar atinge o inferior das costas e é a mais frequente de todas. Geralmente o desconforto se irradia para uma ou ambas nádegas e/ou pernas. A dor que vai até as pernas: conhecida também como dor ciática, o nervo que nasce na coluna lombar pode sofrer uma compressão, inflamação ou irritação. Sendo assim, a dor costuma irradiar da coluna lombar até a parte posterior da coxa e da perna.

Como prevenir as dores na coluna

No trabalho, o primeiro passo é investir na ergonomia do ambiente, indica a fisioterapeuta Isabela. “É essencial trabalhar com um mobiliário e equipamentos na altura correta de cada indivíduo”, ressalta. Ademais, ela recomenda realizar pausas durante a jornada de trabalho para alongamento e caminhada.

Confira mais dicas abaixo:

Tente ficar sempre de coluna ereta, seja em pé ou sentado

Ajuste a altura do monitor para ela permanecer na altura dos olhos

Deixe os ombros e pescoço relaxados

Faça exercícios físicos regularmente

Exercícios recomendados para aliviar a dor nas costas

Uma vez detectada a causa da dor na coluna por um especialista, geralmente o recomendado é dar início aos exercícios físicos para fortalecer a musculatura e eliminar o desconforto. O educador físico Matheus explica, por exemplo, nas dores ocasionadas pelo sedentarismo, o foco é fortalecer o abdômen, glúteos e quadríceps que ajudam na estabilização da coluna.

Ainda de acordo com Matheus, é essencial trabalhar também a flexibilidade da musculatura. “Principalmente a da região posterior do corpo, pois a posição sentada – adotada pela maioria dos sedentários – causa um encurtamento dos músculos do quadril e coxa, causando tensões na coluna”, explica.

Por último, quando a dor é aguda, é possível amenizá-la com exercícios simples feitos em casa, como o alongamento das costas, do pescoço e da região posterior das coxas. Se possível, procure também uma modalidade de exercício recomendada pelo médico. Matheus destaca algumas indicadas:

Pilates

Yoga, aqui tem um texto com práticas online

Treinamento funcional

Musculação

Fontes: Isabela Gomes Aquino é graduada em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e pós-graduanda em osteopatia pela Escuela de Osteopatía de Madrid.

Matheus Wingert de Moraes é Educador Físico, com Bacharel em Educação Física pela FADEP – Faculdades Integradas de Pato Branco, especialista em Personal Trainer e Musculação.