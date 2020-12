A vacina da Moderna contra a covid-19 pode causar efeitos colaterais em pessoas com preenchimento facial, segundo a Food and Drug Administration (FDA).

Dentre os sintomas que podem aparecer estão o inchaço e a inflamação.

De acordo com o comitê, vários participantes do estudo que tinham procedimentos estéticos faciais já experimentaram efeitos colaterais. Uma dermatologista da Califórnia disse que a reação foi imunológica em entrevista à ABC.

“Seu sistema imunológico, que causa inflamação, acelera quando você recebe uma vacina, é assim que a vacina funciona”, disse a Dra. Shirley Chi. Além disso, ela observou que os efeitos colaterais são facilmente tratados pela equipe médica.

“Portanto, faz sentido que você veja uma resposta imunológica em certas áreas onde eles vêem alguma substância que não é natural de seu corpo”.

Efeitos colaterais em pessoas com preenchimento facial

De acordo com Chi, os efeitos colaterais não devem impedir as pessoas de se vacinarem.

“Nesses casos, todos os pacientes apresentavam inchaço e inflamação na área que recebeu o preenchimento”, disse Chi.

“Alguns pacientes receberam preenchimento na bochecha seis meses antes da vacina e um paciente fez preenchimento dos lábios dois dias após a vacina. Contudo, todos receberam tratamentos com esteróides e anti-histamínicos. Assim, todas as suas reações foram resolvidas”.

Vacinas aprovadas

A vacina de covid-19 da Moderna recebeu aprovação do FDA na última sexta-feira (18), oferecendo uma alternativa a uma da Pfizer e BioNTech.

As duas funcionam “melhor do que quase ousamos esperar”, disse o diretor do NIH, Dr. Francis Collins à Associated Press. “A ciência está funcionando aqui, a ciência fez algo incrível”, acrescentou.

Os primeiros resultados de grandes estudos ainda não concluídos mostram que ambas as vacinas parecem seguras e fortemente protetoras. Contudo, a Moderna é mais fácil de manusear, uma vez que não precisa receber armazenamento especial em temperaturas ultracongeladas.