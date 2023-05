Até quando vai a vacina da gripe? Prazo da vacinação em 2023

A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou em 10 de abril e, até a véspera de termina, imunizou apenas 40,69% do público alvo. Para aumentar a imunização contra o vírus, veja até quando vai a vacina da gripe no Brasil em 2023.

Quando acaba a campanha de vacina da gripe?

A mobilização da vacina da gripe deve terminar na quarta-feira, dia 31 de maio de 2o23, mas o Ministério da Saúde divulgou uma orientação para que estados e municípios ampliem o calendário e continuem com as imunizações, enquanto durarem os estoques de vacinas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a imunização ajuda a evitar casos graves da doença. Os últimos dados do governo mostram que foram aplicadas 35,2 milhões de doses, o que atingiu 40,69% do público formado por grupos de idosos, crianças com seis meses a cinco anos de idade, gestantes, profissionais de saúde, puérperas e professores, entre outros.

O Amapá conseguiu a melhor cobertura, atingindo 85,2% do público alvo, e o único a superar 75%. Acre, com 19,3%, e Roraima, com 24,3%, foram os únicos estados a atingir menos de 25% de cobertura.

A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, já anunciou que vai prorrogar a vacinação para além do dia 31. Qualquer pessoa com mais de seis meses de idade pode ser imunizada. Na cidade, a vacina contra a gripe está disponível nas 237 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

