H1N2: transmissão e sintomas do novo vírus detectado no Brasil

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Paraná registrou o segundo caso neste ano de H1N2. O caso foi confirmado em uma criança de 4 anos, moradora da área rural de Rebouças, na região central. A menina apresentava febre de 39ºC, dificuldade para respirar, coriza e dor de cabeça. Os pais levaram a garota para atendimento no Hospital Darcy Vargas, no dia 16 de novembro.

A principio a amostra foi avaliada com detecção do vírus como Influenza A pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Em seguida, a amostra foi e enviada para o Laboratório de Referência Nacional, da IOC-Fiocruz do Rio de Janeiro, que fez ao sequenciamento do genoma viral completo e determinação do subtipo H1N2. A criança encontra-se em casa, monitorada pela Secretaria de Saúde (Sesa) e passa bem.

H1N2 Brasil

O primeiro caso deste ano foi de uma mulher de 22 anos, em abril, também no Paraná, ela se recuperou bem. Antes, o Brasil só tinha registrado um caso de H1N2, em 2016.

Como o vírus tem potencial epidêmico e o Brasil se encontra em uma pandemia, de acordo com a Sesa, o Ministério da Saúde é obrigado a comunicar o caso à Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

O que H1N2?

A influenza H1N2 é um subtipo do vírus da gripe A que é transmitido de porcos para seres humanos. Como existe vacina para influenza, é mais raro que casos assim apareçam.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quais são os sintomas?

Como a H1N2 é um subtipo do vírus da gripe A, os sintomas são parecidos. Entre eles, pode-se destacar:

Garganta inflamada

Dor do músculo

Dor de cabeça

Coriza

Febre

Tosse

Mal-estar geral

Congestionamento nasal

Dor nas articulações

Fadiga

Garganta, nariz e olhos vermelhos

Perda de apetite

Tratamento H1N2

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O tratamento da influenza H1N2 é feito, basicamente, com medicamentos para aliviar os sintomas, como febre e dores no corpo. Além disso, como toda doença é importante que a pessoa se mantenha hidratada. Também é preciso ficar atento à possíveis complicações e procurar atendimento em casos de piora dos sintomas.

Essas medidas também ajudam a prevenir a gripe e limitar sua propagação:

Fique em casa se estiver doente. Se você estiver gripado, pode transmiti-lo a outras pessoas. Fique em casa por pelo menos 24 horas depois que a febre passar.

Lave bem as mãos com frequência. Use água e sabão ou, se não estiverem disponíveis, use um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Cubra suas tosses e espirros. Tossir ou espirrar em um lenço de papel ou no cotovelo. Em seguida, lave as mãos.

Evite tocar em seu rosto. Evite tocar seus olhos, nariz e boca.

Limpe as superfícies. Limpe regularmente as superfícies tocadas com frequência para evitar que a disseminação da infecção toque uma superfície com o vírus e, em seguida, seu rosto.

Evite o contato. Fique longe de multidões, se possível. E evite quem está doente. E se você está sob alto risco de complicações da gripe – por exemplo, você tem menos de 5 anos ou tem 65 anos ou mais, está grávida ou tem uma condição médica crônica, como asma.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -