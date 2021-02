Intoxicação alimentar: quais são os sintomas e como se prevenir?

A intoxicação alimentar é uma doença comum para muitos brasileiros. Segundo informações do Hospital Israelita A. Einstein, são mais de 2 milhões de casos por ano somente no Brasil. Geralmente diagnosticada pela própria pessoa, ela é uma doença causada por alimentos contaminados com bactérias, vírus, parasitas ou toxinas.

O que causa intoxicação alimentar?

A principal causa da intoxicação alimentar, como diz o próprio nome, são os alimentos ou bebidas contaminados por fungos, bactérias, vírus ou até mesmo microrganismos. O quadro considerado mais comum da intoxicação alimentar é a infecção bacteriana de Salmonella. Essas bactérias, quando entram em contato com o paciente, acabam se multiplicando no intestino.

Frutas, verduras, carnes, laticínios e até mesmo água, podem ser contaminados facilmente. Por isso, é importante se atentar no momento de higienização desses alimentos, principalmente com as frutas e verduras. A indicação é sempre comprar carnes de estabelecimentos confiáveis e beber água tratada, ou seja, do filtro.

Os sintomas de intoxicação alimentar variam de acordo com a fonte de contaminação. A maioria dos tipos de intoxicação alimentar causa um ou mais dos seguintes sinais e sintomas:

cólicas abdominais

diarreia

vomitando

perda de apetite

febre

fraqueza

náusea

dores de cabeça

Os sinais e sintomas podem começar algumas horas após a ingestão do alimento contaminado ou podem começar dias ou até semanas depois. A doença causada por intoxicação alimentar geralmente dias.

- PUBLICIDADE. -

Se você sentir algum dos seguintes sinais ou sintomas, procure atendimento médico.

Alimentos

Com base no maior risco de contaminação, veja abaixo a lista com os alimentos que exigem um cuidado ainda maior no preparo e consumo:

Ovos crus e receitas em que são acrescentadas para preparação, como a maionese;

Frutas e verduras cruas, pois alguns microrganismos só são eliminados após uma higienização com solução contendo cloro;

Carne mal cozida, pois pode estar contaminada com microorganismos que muitas vezes exigem um cozimento lento e sob pressão.

Leite não pasteurizado (processo físico que elimina bactérias como a salmonella).

As ostras são moluscos que obtêm seus alimentos por meio de um processo que filtra os microorganismos presentes no ambiente aquático.

Qual a diferença entre infecção e intoxicação alimentar?

Nem sempre a intoxicação alimentar ocorre por causa da presença de um agente infeccioso, como um vírus ou uma bactéria. Alimentos mal conservados podem também causar sintomas e sinais da doença. Esta é a principal diferença entre a infecção alimentar, que sempre é provocada pela presente de um vírus ou microrganismo estranho.

Como se prevenir?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mundialmente, cerca de 600 milhões de pessoas adoecem por conta de intoxicação alimentar e 420 mil morrem por essa causa, anualmente. E, por se tratar de uma doença evitável e altamente dependente das medidas preventivas no que diz respeito às condições sanitárias, conhecer e aplicar tais medidas são as principais ferramentas que temos para contornar essa doença.

- PUBLICIDADE -

A recomendação é que se tenha atenção com os alimentos consumidos crus e mal lavados, já que estes podem gerar uma série de complicações para o seu organismo.

Lave sempre as mãos antes de cozinhar ou comer alimentos. Certifique-se de que seus alimentos estão devidamente lacrados e armazenados. Cozinhe bem a carne e os ovos. Tudo o que entra em contato com produtos crus deve ser higienizado antes de ser usado para preparar outros alimentos. Certifique-se de sempre lavar frutas e vegetais antes de servir.

CUIDADOS NO PREPARO DOS ALIMENTOS

Higienize as mãos com água e sabão por 40 a 60 segundos antes, durante e após o preparo dos alimentos;

Lave seus utensílios, tábuas de cortar e bancadas com água quente e sabão antes do uso;

Lave frutas e vegetais frescos em água corrente e deixe de molho por pelo menos 30 minutos em solução com cloro;

Evite a contaminação cruzada dos alimentos (exemplo: carnes cruas de alimentos prontos): a preparação deve ser feita em tábuas e utensílios distintos daqueles utilizados em alimentos prontos. Da mesma forma, o armazenamento em refrigerador deve ser muito bem separado para evitar a contaminação;

Armazenar os alimentos em geladeira em temperatura inferior à 4º C;

Cozinhar em temperatura e tempo apropriados para certificar a eliminação de possíveis contaminantes.

Em caso de suspeita de intoxicação alimentar, procure atendimento médico.

Fontes: Hospital Israelita A. Einstein, Organização Mundial da Saúde (OMS), Blog Drogaria Liviero , Drauzio Varella (UOL)