Profissional de saúde, temos a honra de te apresentar o Portal Lacrei. ⁣ ⁣ Um projeto que acima de tudo abraça a causa LGBTQIA+, busca unir inclusão e representatividade, oferecendo um atendimento de saúde mais humano, acolhedor e colorido.⁣ ⁣ Por acreditarmos que não há equidade em atendimento médico para a população LGBTQIA+, nós do Portal Lacrei desenvolvemos essa plataforma com o objetivo de reunir profissionais de saúde que nos apoiem e se identifiquem com essa causa.⁣ ⁣ Nós, LGBTQIA+, ainda sofremos preconceitos e somos vítimas de uma estrutura social segregatória, fazendo que o atendimento de saúde não nos enxergue como um ser individual e subjetivo, tentando nos enquadrar num padrão a qual, vocês sabem, não pertencemos.⁣ ⁣ O Portal Lacrei surge nesse parâmetro como um grito de liberdade, pedindo e demonstrando empatia e identificação para com os nossos pares. ⁣ ⁣ Nossa plataforma oferece aos nossos usuarios, um atendimento de saúde adequado, digno, respeitando as diferenças, enxergando cada pessoa como ela quer e merece ser enxergada. Livre de paradigmas, de dogmas, de pré conceitos e julgamentos. ⁣ ⁣ Se você, profissional de saúde, se identifica com a causa LGBTQIA+, é livre de todo e qualquer preconceito e deseja aprender e se atualizar sempre, o Portal Lacrei precisa de você.⁣ ⁣ Vamos juntes embarcar nesse projeto, oferecer um atendimento adequado aos que mais precisam, vamos dar voz a quem nunca teve voz, vamos ouvir quem nunca foi escutade, vamos oferecer cuidado e repassar o amor e apoio que vocês tiveram em seus lares.⁣ ⁣ Há milhares de pessoas LGBTQIA+ no Brasil todo precisando de profissionais diferenciades e humanes como você e mais do que nunca precisamos unir forças para a construção de um mundo mais justo e solidário.⁣ ⁣ Venha fazer parte, gratuitamente, de um grupo seleto de profissionais que não só pensam, mas fazem a diferença.⁣ ⁣ Clique no link na bio e faça seu cadastro, de forma rápida e segura.⁣ ⁣ #lgbt #diversidade #informaçãolgbt #saude #saudetrans #saudegay #sus#direitolgbt #suslgbt #direito #direitoshumanos #saudeintegral #medicina #medicos #gaybrasil #defendamosus #direitoshumanos #gaybrasil #direitoslgbt #politicapublica #socie